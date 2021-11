Incidenti stradali, Liguria prima regione in Europa: nel savonese oltre 1.200 feriti in un anno

Liguria. Liguria prima in Europa per incidenti stradali con feriti. È quanto emerge dal Regional Yearbook 2021, l’annuale fotografia delle regioni europee scattata da Eurostat che si basa sui dati registrati nel 2019. Un primato di cui sicuramente la nostra regione non può andare fiera, anche se nel 2020 i dati sono in calo, il “merito” però è della pandemia.

Ma quali sono le strade meno sicure in Liguria? Dove si verificano la maggior parte degli incidenti e quando? Il numero dei feriti e dei morti è diminuito negli anni? Basandoci sui dati Istat 2020, proviamo a rispondere a queste domande.

Savona la seconda provincia con più incidenti e feriti

Nel 2020 sono stati 5.731 gli incidenti stradali in Liguria e oltre il 60% è avvenuto nella provincia di Genova, causando 4.235 feriti.

Più contenuti, ma comunque alti, i dati del Savonese, dove il numero di incidenti sfiora il migliaio (in totale 987) e i feriti sono 1.211. Numeri che collocano la nostra provincia in seconda posizione in Liguria, con circa 300 sinistri in più rispetto ad Imperia (710 incidenti e 851 feriti) e quasi il doppio di La Spezia (542 incidenti e 683 feriti).

Per quanto riguarda i singoli capoluoghi di provincia, la tendenza non cambia. Nella città di Genova si contano 2.840 incidenti e 3.327 feriti, a Savona 238 incidenti e 281 feriti, a La Spezia 316 incidenti e 383 feriti e ad Imperia 132 incidenti e 154 feriti.

Incidenti mortali: 9 le vittime della strada nel Savonese

Sono 59 le vittime di incidenti stradali in Liguria nel 2020 e 24 si registrano solo nella città di Genova (32 in tutta la provincia).

Inferiori invece i dati degli incidenti mortali nel resto della regione. Lo scorso anno sono stati 10 i morti in provincia di Imperia, 9 in quella di Savona (nessuno nel capoluogo) e 8 nello Spezzino.

Tornando ai dati regionali, a perdere la vita sono stati più uomini (46) che donne (13) e la maggior parte delle volte erano alla guida dei mezzi convolti.

Per quanto riguarda l’età, il numero di vittime aumenta con l’anzianità: sono 11 gli over 60 che hanno perso la vita mentre erano al volante, 8 le vittime tra i 55 e i 59 anni, 4 quelle tra i 30-44 anni e i 25-29 anni e 3 tra i 21-24 anni.

Sono invece 20 le vittime di investimenti pedonali (11 uomini e 9 donne), 17 dei quali over 65.

Le strade più pericolose sono quelle urbane

Non le autostrade, come in molti penserebbero, ma le strade urbane sono quelle in cui si registrano la maggior parte degli incidenti in Liguria, ovvero l’86%.

Nel 2020 su 5.731 sinistri totali, infatti, 4.941 sono avvenuti in una strada urbana e di questi il 65% a Genova e il 15% a Savona (12% a Imperia e 8% a La Spezia).

Ad essere più spesso teatro di incidenti sono gli incroci e le strade in cui è segnalata un’intersezione, anche via semaforo o con l’ausilio di un vigile.

Per quanto riguarda invece le autostrade liguri, lo scorso anno si sono verificati in totale 314 incidenti (il 5,5% del totale). Un dato, però, che potrebbe aumentare nel 2021, dati i numerosi cantieri presenti sulle diverse tratte. Sono molti, infatti, gli articoli di cronaca degli ultimi mesi che raccontano di tamponamenti e scontri avvenuti sulla rete autostradale ligure, anche nei pressi di zone interessate dai lavori.

Secondo i dati Istat, inoltre, le tratte più pericolose sono quelle di Genova, dove si è verificata circa la metà degli incidenti in autostrada, segue la provincia di Savona con il 25%, poi La Spezia con il 17% e Imperia con il 12%.

Il Savonese è però primo per numero di sinistri sulle strade statali e provinciali: rispettivamente nel 2020 si contano 94 e 61 incidenti.

Oltre la metà degli incidenti stradali avviene tra due veicoli

Circa il 55% delle volte ad essere coinvolti in un incidente sono due veicoli e la causa maggiore è uno scontro frontale-laterale o un tamponamento.

Numerosi, però, sono anche i sinistri provocati da un veicolo isolato (il 39%). In questo caso, la maggior parte delle volte si tratta di un investimento pedonale (nel 2020 in Liguria sono stati 841, di cui 524 a Genova e 154 a Savona). Diversi anche quelli causati dalla caduta dal veicolo (515), da uno sbandamento (337) oppure da un ostacolo (283). Mentre da una frenata improvvisa sono 163 e da dall’urto ad un veicolo in sosta 108.

Nel 2020 i dati migliorano, ma è “grazie” al lockdown

In Italia, lo scorso anno, si è rilevato un decremento mai registrato prima di incidenti stradali, ad influire è stato sicuramente l’arrivo del Covid-19. Il lockdown tra marzo e maggio e le successive restrizione nei mesi invernali hanno, infatti, quasi totalmente bloccato la mobilità e la circolazione, diminuendo quindi il rischio di incidenti.

Rispetto al 2019, in Liguria si sono verificati 2.318 incidenti in meno e il numero è sceso in particolare nello Spezzino (-35%), mentre la provincia con il minor calo è stata quella di Savona (-23%). A Genova e Imperia, invece, il dato è in linea con quello regionale, ovvero intorno al -30%.

Forte diminuzione degli incidenti, ma non delle vittime: nel 2020 sono 59, ovvero solo cinque in meno rispetto all’anno precedente. Il dato è stabile a La Spezia, dove come nel 2019 hanno perso la vita a causa di incidenti stradali 8 persone; a Savona le vittime sono invece 9 (3 in meno), mentre a Genova e Imperia rispettivamente 33 e 11 (una in meno).

Il mese in cui si sono registrati più incidenti è stato luglio (in totale 727) con un incremento anche ad agosto e settembre, un dato prevedibile dato in estate aumenta il traffico in Liguria con l’arrivo di molti turisti. I dati più bassi, invece, a marzo e aprile, mesi che, come detto, sono stati interessati dal lockdown.

In Liguria lo stesso numero di incidenti di 20 anni fa

Ad eccezione del 2020, anno che è stato influenzato dalla pandemia, il numero di incidenti rispetto al 1991 non è cambiato di molto. Se, infatti, 20 anni fa in Liguria si contavano 8.116 sinistri, nel 2019 sono stati 8.049

La situazione, però, non è sempre stata la stessa. Con il passare degli anni il numero di incidenti nella nostra regione è cresciuto fino ad arrivare al picco del 2002, quando si è raggiunta quota 10.555 sinistri in un anno. I dati sono poi tornati a scendere e, complici anche le diverse campagne di sensibilizzazione e l’aumento dei controlli sulle strade, si è ritornati ai numeri di 20 anni prima.

Diverso invece il discorso per quanto riguarda gli incidenti mortali che, a parte i primi anni 2000, hanno seguito un progressivo decremento e sono diminuiti di quasi due terzi: dai 182 del 1991 ai 64 del 2019 (e 59 del 2020).

Una menzione a parte la merita il 2018, anno in cui si è riscontrato un aumento delle vittime della strada, in totale 124, di cui 43 a causa della caduta del Ponte Morandi di Genova.