Incidente in A10, furgone incastrato tra due camion: ferito conducente, autostrada chiusa

Savona. Grave incidente stradale sull’autostrada A10 in galleria, poco prima del casello di Albisola, in direzione Genova.

Secondo quanto appreso, intorno alle 15 e 30, si è verificato uno scontro a catena che ha coinvolto due mezzi pesanti ed un furgone: le cause e l’esatta dinamica del sinistro sono ancora in fase di accertamento.

Ad ora il tratto di A10 tra Savona e Albisola risulta chiuso al traffico a seguito dell’incidente, avvenuto in prossimità di uno scambio di carreggiata.

Sul posto stanno ancora operando le squadre dei vigili del fuoco, 118 e tre ambulanze, due della Croce Rossa di Quiliano e una della Croce Verde albisolese, oltre alla polizia stradale e a personale di Autostrade per l’Italia.

Il ferito più grave è il conducente del furgone, in quanto a seguito della carambola il veicolo si è ribaltato ed è rimasto schiacciato tra i due camion, con l’autista incastrato all’interno tra le lamiere.

Le operazioni di soccorso sono ancora in atto: per l’uomo alla guida del furgone, dopo le prime cure da parte dei sanitari, è stato disposto il trasferimento all’ospedale San Paolo di Savona. Stando alle prime informazioni le sue condizioni, nel complesso, non sarebbero gravi.

Praticamente illesi, invece, i conducenti dei due mezzi pesanti.

La viabilità autostradale è andata in tilt, con code già di 6 km che si sono formate tra il bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola.

Anche in direzione Ventimiglia il traffico è bloccato per agevolare l’intervento dei soccorsi, dove si è formata una coda di altri 6 km, a partire da Celle Ligure.

A chi è diretto verso Genova, dopo l’uscita obbligatoria, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada ad Albisola. Per i soli veicoli leggeri si consiglia di anticipare l’uscita a Spotorno.