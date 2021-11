Incidente a Loano, violento impatto tra due auto: occupanti incastrati e soccorsi mobilitati

Loano. Incidente stradale nella mattinata odierna, pochi minuti prima delle 9, a Loano. È successo all’incrocio tra via Carducci, via Ponchielli e via Verdi, dove a scontrarsi sono state due auto.

Stando a quanto riferito, l’impatto, avvenuto tra una Mini e un’Audi, è stato piuttosto violento e in seguito al sinistro gli occupanti dei veicoli sarebbero rimasti incastrati tra le lamiere.

Immediata la chiamata e tempestivo l’intervento dei soccorsi. Sul posto, tre ambulanze, rispettivamente di Pietra Soccorso, della Croce Rossa di Ceriale e della Croce Rossa di Loano, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

L’intervento è durato a lungo. Dopo aver prestato le prime cure sul posto, due donne che si trovavano a bordo della Mini sono state trasportate all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo, mentre il conducente dell’Audi, un uomo, è stato trasportato presso il nosocomio pietrese in codice rosso: stando alle informazioni raccolte sarebbe stabile, ma ha riportato fratture multiple e diverse ferite.