In arrivo oltre 2,5 mld di euro del Pnrr, Toti: “Investimenti in progetti in attesa da tempo. Da dicembre incontri ad hoc”

Liguria. “La prima certezza è che attraverso il Pnrr arriverà in Liguria una straordinaria mole di investimenti, per oltre 2 miliardi e 500 milioni di euro. L’altra certezza è che arriveranno su progetti che per la gran parte tutti noi conosciamo bene, perché datati e in attesa di risposta da tempo, e finalmente dovrebbero trovare copertura finanziaria per la loro realizzazione”.

A dirlo è il governatore ligure Giovanni Toti, che ha aperto oggi il primo incontro pubblico della Cabina di regia allargata sui fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, con la partecipazione, oltre che degli assessori della Giunta, di Anci, delle Province, delle Autorità di Sistema Portuale del Mar Liguria Orientale e Occidentale, dell’Università degli Studi di Genova, dei rappresentanti regionali delle organizzazioni sindacali confederali, di Confindustria, della Camere di Commercio e delle associazioni di categoria.

“Alle risorse del Pnrr si affiancheranno poi altre risorse destinate al nostro territorio attraverso la nuova programmazione di fondi europei, fondi nazionali e regionali per cui gli investimenti complessivi nel prossimo quinquennio supereranno probabilmente i 6 miliardi di euro. Per questo organizzeremo il 20 dicembre a Palazzo Ducale un momento di confronto con tutti gli stakeholders, per fare il punto su quello che sta accadendo sul nostro territorio, mettendo le informazioni a fattor comune” specifica Toti.

Presenti all’incontro anche i direttori e vicedirettori dei Dipartimenti regionali. Al centro della riunione, il confronto su contenuti, opportunità e investimenti che saranno realizzati in Liguria grazie alle risorse del Pnrr, articolato in sei Missioni con specifiche linee di finanziamento, a cui si aggiungeranno anche i fondi della nuova programmazione europea per il settennato 2021-2027 e ulteriori risorse nazionali e regionali.

“Dev’essere chiaro a tutti l’ambito in cui ci muoviamo – ha sottolineato il presidente alla platea di soggetti in video conferenza – perché la maggiore responsabilità rimane in capo al Governo: il Pnrr è ad oggi un piano nazionale, con una cabina di regia istituita a Palazzo Chigi in cui non sono coinvolti gli enti territoriali”.

“Nei primi mesi del 2022 – ha proseguito Toti – avvieremo anche tavoli tecnici tematici permanenti per razionalizzare il lavoro su sanità, infrastrutture, portualità, ricerca e innovazione d’impresa, formazione professionale e lavoro. L’obiettivo di questo primo confronto e dei prossimi che seguiranno è quello di lavorare insieme e fare rete, avendo come unico obiettivo condiviso quello di spendere al meglio questa gigantesca mole di risorse, che consentirà alla Liguria di crescere e svilupparsi in modo armonico e sostenibile nei prossimi decenni” ha concluso.