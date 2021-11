Illuminazione pubblica, l’amministrazione ingauna replica alle minoranze: “Polemiche su temi che non comprendono”

Albenga. “I consiglieri di minoranza Gerolamo Calleri, Cristina Porro ed Eraldo Ciangherotti tornano a parlare di illuminazione pubblica continuando a dimostrare non solo di non aver nessun tipo di rispetto per il grave problema dei cambiamenti climatici, ma anche di non aver capito quanto loro spiegato, e questo già sarebbe grave, o di agire con disonestà intellettuale”. Non si è fatta attendere la replica dell’amministrazione comunale albenganese alle accuse mosse dai consiglieri di minoranza di Lega e Forza Italia Cristina Porro, Gerolamo Calleri ed Eraldo Ciangherotti con riferimento al nuovo impianto di illuminazione pubblica.

Spiegano il consigliere delegato alla pubblica illuminazione Raiko Radiuk e il sindaco Riccardo Tomatis: “Il Progetto Elena, affidato ad ENGIE tramite gara gestita dalla Provincia (il consigliere Ciangherotti è anche consigliere provinciale quindi dovrebbe sapere come stanno le cose), è un project financing strumento che permette, a fronte della stessa spesa per il Comune di Albenga (cifra prima pagata solo per le bollette), di avere l’efficientamento e la messa a norma di tutti i corpi illuminanti e la loro manutenzione”.

“Occorre evidenziare inoltre che, a causa dell’aumento del costo dell’energia elettrica, se non avessimo aderito al project financing (che, grazie alla tecnologia a led ci permetterà di ottenere un risparmio dei consumi che si attesterà intorno all’80%) oggi avremmo avuto un rilevante problema economico legato al pagamento delle bollette e alla necessità di mettere a norma gli impianti (ex legge regionale n. 22 del 29 maggio 2007) con risorse comunali” proseguono.

“Voglio sottolineare inoltre il lavoro svolto dai nostri uffici che, contrariamente a quanto sostenuto dalla minoranza, sono in costante contatto con ENGIE proprio al fine di intervenire, con spirito di collaborazione, nelle valutazioni delle necessità illuminanti delle nostre strade. Consiglio ai consiglieri di minoranza di informarsi meglio ed evitare di polemizzare su argomenti che non comprendono o che forse fanno finta di non capire” concludono.