Il Vado viene fermato ancora dalla malasorte, Solari stizzito: “Anche oggi avremmo meritato la vittoria”

Vado Ligure. Tra rimpianti e macumbe, prosegue il momento particolarmente sfortunato del Vado Football Club.

La squadra allenata da Solari ha pareggiato 0 a 0 in casa del Borgosesia, una delle formazioni più informa del momento nel girone A di Serie D. I rossoblù hanno colpito l’ennesimo palo (colpo di testa di Lo Bosco) e si sono visti annullare la rete del possibile successo al 90esimo, causa fuorigioco “passivo” ravvisato dall’arbitro. 13 punti in undici gare, frutto di 2 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte, che lasciono un retrogusto amaro nella truppa vadese; in un campionato competitivo e combattuto, dove chi sta sotto non sta guardare.

Il Vado mantiene inviolata per la seconda volta consecutiva la porta, ma non trova più la via del gol da ormai tre partite (quattro, considerando anche la sfida di Coppa contro la Sanremese). Le parole del tecnico Matteo Solari, al termine della trasferta piemontese di questo pomeriggio:

“Anche oggi, come domenica scorsa col Gozzano, non abbiamo concesso nemmeno mezzo tiro agli avversari. Contro una squadra che comunque aveva sempre segnato e si trovava in un gran momento di forma.

Abbiamo avuto 3 o 4 situazioni nel primo tempo e altrettante occasioni nel secondo tempo. Un gol annullato nel finale che mi sembrava regolare e poi l’ennesimo legno. La partita è stata fatta bene. Anche i loro addetti, a fine incontro, ci hanno confidato che avremmo meritato i tre punti. Ancora una volta, ma purtroppo non basta“.

Il Vado, in quanto a prestazioni, ha dunque finora mostrato di potere avere le carte in regola per stazionare nelle zone nobili della classifica. Le circostanze, tuttavia, non premiano rossoblù. Nella seconda parte del girone d’andata servirà dimostrarlo.

Il bottino pieno, a tal proposito, manca dallo scorso 10 ottobre; oltre un mese a digiuno. Domenica prossima scenario impegnativo dove tentare l’assalto del forziere. Al “Chittolina” arriverà infatti il Chieri primo in classifica.