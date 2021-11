“Il settecento a Varazze” con il prof. Gianluigi Bruzzone all’incontro del “Lunedì letterario”

Varazze. Il secondo “Lunedì letterario” in programma il 29 novembre alle ore 17 nella Biblioteca civica di Varazze, l’appuntamento fisso per i molti amanti della lettura, istituito dall’amministrazione comunale su proposta dell’assessore Mariangela Calcagno, allo lo scopo di “fare un salto di qualità trasformandolo in un appuntamento per valorizzare la cultura tradizionale”, è con “Il settecento a Varazze”.

La cittadinanza e gentili ospiti sono invitati a partecipare all’incontro con il professore e storico scrittore Gianluigi Bruzzone, organizzato dall’associazione culturale “Amici del Museo Archeologico dell’Alpicella” con il patrocinio del Comune, il quale, attraverso la figura dello storico Francesco Maria Accinelli e alla sua profonda conoscenza, spiegherà “Com’era la vita in una città marinara del 1700” e chi erano le grandi famiglie che la governavano: “Il settecento a Varazze”.

“Lunedì Letterario non è un invito rivolto solo ai giovani. Anzi. Tutti noi siamo lettori e per questo l’offerta di libri presentati nell’arco dell’anno sarà varia, proprio per raccogliere tutte le fasce di età e di interesse. Vogliamo come amministrazione comunale – spiega l’assessore Mariangela Calcagno – fare un passo in più e trasformare questi appuntamenti in una serie di incontri di presentazione e approfondimento nell’arco di tutto l’anno, ospitando scrittori locali e non, cercando soprattutto di creare un ‘contenitore culturale legato anche alla tradizione’ che possa essere riferimento nel tempo”.

“L’Italia, è noto, ha bisogno di leggere e quindi di lettori senza i quali i cittadini di domani saranno cittadini a metà – sottolinea il sindaco Luigi Pierfederici – e la scuola è molto impegnata anche a insegnare la capacità critica che i nuovi media non danno e la lettura è la fonte più preziosa per fare crescere la personalità dei nostri ragazzi e ragazze”.

L’appuntamento è fissato per lunedì 29 novembre 2021 alle ore 17 nella Biblioteca di Varazze. Evento gratuito previa prenotazione al numero 3397390647.