Il savonese celebra la Giornata dell’Infanzia: “La pandemia deve rafforzare i diritti e i bisogni dei bambini”

Liguria. Francesco Lalla, Difensore civico con la delega di Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza della Regione Liguria, ha partecipato questa mattina al convegno “Il Bambino è persona, sta all’adulto riconoscerlo”, che si è svolto nella Sala Congressi dell’Ordine degli avvocati di Genova per celebrare il 32° anniversario della Convenzione Onu sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Era il 20 novembre 1989 quando fu approvata la Convenzione sui diritti dell’infanzia dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Un documento che riconosce per la prima volta bambini, bambine e adolescenti come titolari di diritti civili, sociali, politici, culturali ed economici. Una vera e propria rivoluzione culturale: il bambino non è più visto come soggetto passivo, mero ricettore di cura e protezione, ma viene considerato titolare di diritti e reale protagonista della sua vita.

“Organizzare iniziative come l’incontro di oggi – spiega Francesco Lalla – non è solo un dovere istituzionale del Garante, ma riveste un’importanza particolare per riaffermare i bisogni e gli interessi dei bambini che, in questi tempi di pandemia e anche nelle più recenti e drammatiche ondate migratorie, vengono compressi, se non trascurati. E’ utile, dunque, riflettere sulla situazione attuale per acquisire una rinnovata sensibilità e, con questo spirito, – aggiunge – il convegno di oggi rappresenta il punto di partenza di un tavolo-osservatorio fra tutte le professionalità coinvolte: avvocati, assistenti sociali, medici, giornalisti, organi di polizia e amministratori locali esattamente fra un anno dovranno compiere un bilancio approfondito e documentato sull’evolversi della situazione. E’ un lavoro necessario per mettere davvero a fuoco i diritti del bambino inteso come persona”.

L’assessore regionale alla Tutela e valorizzazione dell’infanzia Simona Ferro afferma: “Sono onorata di avere assunto questa delega, che è stata istituita proprio in questa 11esima legislatura e, in un momento in cui la pandemia ha ridotto gli spazi di socialità, sport e gioco per i bambini abbiamo il dovere di colmare un debito istituendo la figura autonoma del Garante dei diritti dell’Infanzia e dell’adolescenza, dando così concreta attuazione alla legge”.

Il presidente dell’ordine degli avvocati Luigi Cocchi sottolinea: “Il tema della tutela dei minori è di estrema importanza perché saranno loro le generazioni del futuro. E’ dunque, necessario, approfondire la conoscenza degli strumenti di garanzia per assicurare un loro ingresso nella società senza discriminazioni”.

E per il responsabile dell’Ufficio del Garante dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e docente di pedagogia all’università di Genova Dario Arkel: “Il tema del riconoscimento del bambino = persona deriva da quanto Rousseau pronunciò più di duecento anni fa: “nel fanciullo si cerca sempre l’uomo senza pensare a quello che egli è prima di essere uomo” e dall’opera del medico pedagogista Janusz Korczak dalla quale si evince il concetto della parità del “bambino” a confronto con l’adulto. Con questa iniziativa si intende, dunque, mettere al centro dell’attenzione i diritti dei minorenni sanciti nella Convenzione ONU, le criticità ed i nodi non risolti e, infine, “il superiore interesse del minore” attraverso il quale si responsabilizzano i professionisti in campo legale, dell’assistenza sociale, della sanità e dell’informazione”.

All’evento, organizzato dall’Ufficio del Garante dei diritti dell’Infanzia e dall’Ordine degli Avvocati in collaborazione con Anci Liguria, hanno partecipato, fra gli altri, anche il presidente dell’Ordine degli Assistenti sociali della Liguria Claudia Lanteri, l’avvocato delegato alle problematiche dei Minori stranieri non accompagnati Alessandra Volpe, il presidente di Aiaf Liguria (Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e i minori) Liana Maggiano, il presidente dell’Associazione culturale pediatri Liguria Alessandro Giannattasio, Marcello Zinola, giornalista e responsabile della formazione dell’Ordine dei giornalisti della Liguria e il dirigente e i funzionari dell’ufficio Immigrazione della Questura di Genova.

Tra le diverse iniziative nel savonese ecco quella dell’asilo nido “Girotondo” di Albenga: “Siccome crediamo che siamo noi adulti ad avere dei doveri verso il mondo dell’infanzia e che attraverso il nostro agire possiamo o meno garantirne i diritti, abbiamo deciso di celebrare questa giornata con le famiglie del nostro nido” sostengono le coordinatrici. “Riteniamo che per trasmettere un messaggio lo devi “sentire sulla pelle” e, poiché siamo un nido che si pone in modo attento alla tutela dell’ambiente, consideriamo un diritto inviolabile dei bambini quello di vivere in un mondo pulito, salutare e rispettoso della natura.”

“Abbiamo pensato a due iniziative che siano tangibili per noi adulti e che di riflesso lo saranno per i nostri bambini: una mattinata insieme, all’insegna di un “mondo pulito”. Sabato 20 novembre alle ore 10,00 abbiamo coinvolto le famiglie nella pulizia della spiaggia ad Albenga. Un gesto simbolico che vuole porre l’attenzione su questo tema. Hanno partecipato i rappresentanti del gruppo “Fieui dei Caruggi” di Albenga e dell’associazione “Sfuso Diffuso” di Calice Ligure”.

“E poi una raccolta fondi per l’Istituto Giannina Gaslini per la ricerca per il neuroblastoma, che devolveremo all’associazione “Emma Enrico: il cielo nei tuoi occhi”, in ricordo della nostra piccola Emma, sorella di Carola, che, come lei, ha frequentato il nostro nido.” La raccolta continuerà nella settimana successiva per dar modo a tutti di partecipare”.

Iniziative con le scuole a Ceriale in occasione della “Festa dell’Albero”, della Giornata Mondiale dell’infanzia e del contest #ioleggoperché, iniziativa sociale a favore delle biblioteche scolastiche e della donazione di libri che vede protagonisti gli alunni dell’Istituto Comprensivo Val Varatella.

In occasione della Giornata Nazionale degli Alberi, 21 novembre, gli alunni delle scuole medie hanno piantato una magnolia nell’ambito dell’evento “Radici e Ali”, per la sensibilizzazione per la cura del patrimonio arboreo e boschivo, del verde urbano e della sua importanza per la vita dell’uomo e per l’ambiente.

I giovani allievi della scuola “F.lli Cervi” sono stati poi protagonisti di letture e riflessioni e nel pomeriggio di ieri con i prof. “Delfino e Pautasso”, in collegamento dalla libreria “Albero Azzurro”, si è svolta l’iniziativa “Leggiamo il futuro” con gli studenti. Il Comune di Ceriale premierà i vincitori del contest di lettura, nell’ambito della campagna nazionale organizzata fino al prossimo 28 novembre con la collaborazione dell’Associazione Librai Italiani (ALI), il Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai (SIL) e l’Associazione Italiana Biblioteche (AIB).

E ancora “Go Blue”: per la giornata dedicata all’Infanzia promossa dall’Unicef – il 20 novembre -, il palazzo comunale sarà illuminato di colore blu come immagine ideata per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza contenuti nella Convenzione Onu.

“Tre iniziative piene di significato e di importante sensibilizzazione rivolta agli alunni delle scuole sui temi dell’ambiente, dei diritti e della lettura” afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Laura Vollero, con il coinvolgimento anche degli Assessorati all’Ambiente e ai Lavori Pubblici del Comune.

“La nostra amministrazione ha voluto sostenere con entusiasmo la festa dell’albero e la giornata dedicata all’infanzia, aderendo al tempo stesso al contest dedicato alle biblioteche scolastiche che si concluderà con una premiazione finale dei progetti di promozione del libro sviluppati con maggiore creatività” conclude l’assessore cerialese.