Il Savona giocherà in posticipo notturno contro il Quiliano&Valleggia al “Picasso”

Il match tra il Savona e il Quiliano&Valleggia andrà in scena al “Picasso” di Quiliano. La partita sarà dunque il posticipo della giornata, visto che scatterà alle ore 21.

Il Savona cambia dunque casa per la seconda volta. Non il “Ruffinengo” di Legino ma il meno ventoso impianto quilianese. Motivazione sempre la medesima: in una stagione nella quale è vietato sbagliare meglio non rischiare di incappare in troppe gare condizionate dal forte vento.

La cosa curiosa è che il cambio programma farà sì che di fatto il Quiliano giocherà in casa ben due partite in più rispetto alle altre, visto che anche la Vadese calca il green del Picasso. “Ringraziamo la Polisportiva Quiliano e il presidente Pastorelli per la disponibilità”; il commento del presidente biancoblù Simone Marinelli.