Il rilancio della Riviera con l’Italian West Coast: videoclip sulle bellezze di Pietra Ligure

Pietra Ligure. Continua il rilancio della Riviera di Ponente con il progetto Italian West Coast. In particolare, da venerdì 5 novembre sarà online il nuovo videoclip sulle bellezze di Pietra Ligure.

“Italian West Coast è un progetto cui abbiamo aderito convintamente e che si inserisce pienamente nella nostra filosofia comunicativa, arricchendola di un tassello in più e aggiungendosi alle altre iniziative che, come amministrazione, abbiamo messo in campo negli ultimi mesi per valorizzare il nostro territorio e creare le condizioni affinché la riviera sia una meta turistica tutto l’anno” commentano il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi e l’assessore al turismo Daniele Rembado.

“L’innovativo portale turistico www.visitpietraligure.it, squisitamente emozionale ed esperienziale, e il rivoluzionario progetto Skymaps, una sorta di ‘street view’ e ‘virtual tour’ dal cielo, saranno entrambi online da settimana scorsa ed entrambi focalizzati sul leitmotif ‘Il mare è solo l’inizio’ – continuano -. Parlare di territorio, accoglienza, ospitalità e suscitare emozioni attraverso le immagini e la narrazione di un video sono scelte che come amministrazione abbiamo fatto da tempo e in cui crediamo moltissimo, investendo in questo strumento ‘empatico’ ancor prima della pandemia, sfruttandone le potenzialità durante quei lunghi mesi difficili per raccontare e raccontarci e per non perderci di vista e utilizzandolo a pieno oggi per spingere la ripartenza, parlare di futuro e imprimere una svolta in direzione di un turismo in chiave smart e experience oriented”.

Proseguono il sindaco e l’assessore: “Italian West Coast racconta così le bellezze del nostro territorio da un’altra prospettiva, regalando una sfumatura che rimanda ad uno stile di vita dinamico e in armonia con la natura, e riecheggiando le emozioni, la libertà, i panorami un po’ selvaggi e un po’ romantici e i sapori schietti e semplici di un’altra, e ormai mitica, west coast”.

“Che cos’è quindi la Riviera di Ponente se non, letteralmente e geograficamente, il West dell’Italia ovvero la la West Coast Italiana? Una sorta di piccola California Italian Style, che unisce in sé tutti i temi ‘cult’ della West Coast americana: sole e temperature miti tutto l’anno, vigneti, vini e prodotti di eccellenza, il fascino della vita da Beach Boys, il mare le onde e il surf, praticato ormai in numerose località del Ponente ligure, sport all’area aperta come beach volley, mountain bike, kite surf e arrampicata libera, e poi il fascino delle escursioni in moto su strade tutte curve, sospese tra mare, ulivi e montagne” affermano gli organizzatori.

È su questa strategia e sul claim “Riviera di Ponente: Italian West Coast” che è stato creato e registrato un marchio di identità territoriale che intende promuovere una nuova idea di Riviera attraverso il lancio di un vero e proprio film, realizzato in versione italiana e inglese, in 4k con l’impiego di piloti Enac e di droni professionali che offrono dei territori uno sguardo assolutamente inedito, non convenzionale e decisamente sorprendente.

La strategia di marketing territoriale, è stata ideata da Punto a capo comunicazione, in cui si è riconosciuta anche Pietra Ligure, insieme agli altri comuni aderenti delle Province di Savona e Imperia. Il format video promuove una nuova immagine e una nuova identità territoriale e turistica per il Ponente Ligure e ha ottenuto il patrocinio delle principali istituzioni del territorio tra le quali Regione Liguria, Provincia di Savona e di Imperia, Camera di Commercio, Unione Industriali, Diocesi, Soprintendenza ai Beni Artistici e Culturali e tutti i Comuni coinvolti e rappresentati nel film.

“Tante realtà artigianali, turistiche, commerciali, balneari, museali, alberghiere, enogastronomiche hanno scelto di mettere a disposizione le loro unicità e bellezze, in una modalità discreta e non pubblicitaria, a testimonianza della volontà di partecipazione del territorio a questo progetto di rilancio del turismo del Ponente – fanno sapere gli organizzatori -. Riprese con droni e con una troupe molto attrezzata, sotto la regia di Nino e Fabio Idini, che sono state possibili anche grazie a Genova Liguria Film Commission che ha riconosciuto di valore il progetto e ha fornito un valido supporto per la concessione dei permessi e l’organizzazione delle riprese. “Per Genova Liguria Film Commission è una soddisfazione quando le produzioni si consolidano e ambiscono a una strategia di prospettiva. Non fa eccezione Italian West Coast”.

“Crediamo molto nella serialità: lo dimostrano il nostro brand Liguria terra da fiction e i risultati a esso legati. A maggior ragione, siamo molto attenti a quei progetti che applicano il concetto di “serie” a situazioni diverse, come il documentarismo o come, in questo caso, il marketing territoriale. Italian West Coast è un progetto ben congegnato, con il valore aggiunto del piglio autoriale. Dietro c’è mestiere, attenzione alla fotografia e all’inquadratura, uno schema produttivo che ottimizza e trae il massimo dalle risorse tecniche. Ed è realizzato da una squadra ligure al 100%. Dimostrazione che qui i professionisti ci sono; e sono di alto livello, con esperienze importanti alle spalle” – aggiunge Cristina Bolla Presidente della Liguria Film Commission -. Un film che, contrariamente ad altri prodotti video nati in questo periodo, non è un prodotto fine a sé stesso, ma si inserisce in una strategia strutturata di azioni di promozione di marketing territoriale e turistico attraverso un brand registrato e inconfondibile per caratterizzare in modo distintivo la nostra West Coast”.

“Il film Riviera di Ponente Italian West Coast si propone di incuriosire il pubblico italiano e straniero verso una parte di Liguria un po’ più selvaggia e meno conosciuta, ricchissima di tesori artistici e paesaggistici mozzafiato e realtà turistiche che offrono prodotti e servizi totalmente rinnovati – dice Monica Brondi, ideatrice del progetto -. Diversi comuni hanno deciso di aderire alla serie e al portale, quasi una wunderkammer, che promuove i luoghi e le realtà più sorprendenti del Ponente.”

La clip su Pietra Ligure sarà lanciata venerdì 5 novembre alle ore 13 in contemporanea sui canali social Riviera di Ponente Italian West Coast e in anteprima su www.italianwestcoast.it, oltre che sui canali del Comune di Pietra Ligure.