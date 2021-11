Il Natale accende Savona: luminarie in (quasi) tutte la vie. Di Padova: “La città torni a vivere con gli eventi”

Savona. L’unione fa la forza. Sembra essere proprio questo lo spirito che guida i commercianti di Savona che quest’anno, per le festività natalizie, hanno deciso di accendere le luci delle principali vie del centro cittadino per dare un segnale di ottimismo (almeno in questo periodo) e porre le basi per vivere la città in modo più gioioso.

Lo scorso anno, in via Pia e Corso Italia il Natale non era mai decollato: queste “arterie dello shopping” erano infatti rimaste al buio: “Sono troppo poche le attività commerciali che aderiscono all’iniziativa di abbellire la via di luci – aveva detto ai microfoni di IVG.it la titolare di un negozio di bijou in via Pia – e così abbiamo dovuto rinunciare ad addobbare la via tutti insieme. Chi vorrà si limiterà a mettere qualche decorazione nella propria vetrina, ma tutto sarà fatto in autonomia e in solitudine”.

Fortunatamente, nel giro di un anno l’atmosfera è cambiata e si respira voglia di ritornare alla normalità. “Via Pia sarà tutta illuminata quest’anno dalla piazzetta che la congiunge a via Paleocapa – dove verrà installato un mega cuore di luci e alcune sedute – fino al Brandale. Inoltre, in piazza Maddalena verrà posizionata la sagoma di un albero di Natale alto due metri che sarà tappezzato di quadratini fatti all’uncinetto” ci raccontano i commercianti. Accanto sarà infatti apposto un cartello con su scritto: “Questo albero di Natale è stato realizzato a mano con amore dal gruppo ‘Vivere a colori’ dell’Associazione Passo a Passo”, che ha già partecipato a diverse iniziative di solidarietà.

Sempre all’insegna dell’artigianato e del “fatto a mano”, i commercianti di via Corsi che lo scorso anno avevano stretto i denti per mantenere la città illuminata anche con l’incubo del Covid, hanno realizzato delle palline di Natale su delle tavole di legno colorate da appendere in vetrina o nelle immediate vicinanze della propria attività commerciale (anche sui ponteggi): “Ci siamo dati appuntamento tutti insieme qualche giorno fa – spiega la titolare di un negozio di ceramiche – per costruire gli addobbi natalizi, rigorosamente handmade, che poi tutti i commercianti esporranno nella propria vetrina. Armati di sagome di legno, matite, righelli, pennelli e sorrisi, i volontari hanno dato sfogo a creatività e gioia creando oltre 40 addobbi”.

Sempre in via Corsi, in più, è stato installato un alberello di luci e la cassetta delle lettere per Babbo Natale, dove i bambini potranno imbucare le proprie liste dei desideri e ricevere una risposta personale. “Savona è pronta per accogliere il Natale – si unisce al coro Laura Filippi di Ascom Confcommercio -. Il momento non è sicuramente dei più semplici e l’investimento non da poco, ma i commercianti della città hanno deciso, facendo grandi sacrifici, di addobbare le vie autotassandosi. Si sono messi così in gioco nella speranza che questo Natale possa essere soddisfacente. Ne abbiamo davvero tutti bisogno”.

In questi giorni Ascom ha anche incontrato la nuova amministrazione comunale per parlare di proposte concrete: “Vogliamo dare un segnale forte ai cittadini, che sia di ‘riaccensione’ dei luoghi della città – afferma Elisa Di Padova, assessore al commercio per il Comune di Savona -. Stiamo ascoltando le richieste di Ascom e dei commercianti, faremo un’installazione in piazza Sisto IV e l’idea è di farne una anche in piazza del Popolo. Parliamo di alberi di Natale, ma non saranno quelli tradizionali: non ci sono più i tempi per farli adeguati”.

Il Comune ha in mente di attuare una serie di iniziative sia prima di Natale sia intorno a Capodanno, anche con la collaborazione delle associazioni: “Ci stiamo lavorando, il Capodanno coinvolgerà la Darsena, ma non ci sarà alcun concerto vero e proprio, per questioni legate alla sicurezza e ai tempi limitati dalla pandemia. E’ necessario evitare assembramenti” specifica Di Padova. Ma le iniziative coinvolgeranno anche piazza del Popolo e non solo durante il mese di dicembre: “Ora siamo stiamo cercando degli sponsor e parallelamente bisogna monitorare gli aggiornamenti sull’andamento della pandemia da cui dipende tutto, ma la nostra speranza è quella di pensare a eventi per far vivere la città tutti i mesi”.

Al centro anche la pulizia: “L’assessore Parodi ha portato in giunta la determina per la pulizia e la messa in sicurezza di palazzo Santa Chiara. L’idea è quella di riaprire il suo cortile per dare spazio ad alcuni eventi natalizi. La priorità ora – sottolinea Di Padova – è il rispetto delle regole. Invitiamo quindi tutti i cittadini a indossare correttamente la mascherina quando ci saranno mercati e altri eventi perché è troppo importante proteggerci e trascorrere le feste in modo sereno”.

La voglia di ritornare a far vivere la città insomma c’è tutta, nonostante la preoccupazione Covid non sia cessata. In qualche via del centro le luminarie sono già affisse, in attesa di essere accese a fine novembre. Le strisce di luci sono quelle che accomunano più strade, come via Paleocapa, via Niella, via Montenotte, via Boselli, mentre via Verzellino è percorsa da una serie di stelle. In via Corsi invece le luminarie richiamano gli addobbi artigianali realizzati dai commercianti stessi: delle grandi palline di Natale. In corso Italia i commercianti si stanno ancora organizzando per gli addobbi.

Infine, una commerciante di via Pia tiene a dire: “C’è stata una grande partecipazione quest’anno. Ben il 90% delle attività ha contribuito nelle spese. Questo dato è rassicurante perchè se aderiamo tutti anche la quota singola diminuisce e tutti possono godere di un bell’allestimento per le feste”. Nelle restanti vie, invece, c’è sempre chi aderisce con entusiasmo a questa azione collettiva e chi invece non la appoggia con alcuna cifra d’investimento.