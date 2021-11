Il “Jova Beach Party” si farà: niente aeroporto, il concerto di Jovanotti all’ippodromo di Villanova

Villanova-Albenga. Il “Jova Beach Party” si farà (salvo imprevisti dell’ultimissima ora), con una tappa, finalmente, anche nel comprensorio albenganese. E si candida, sin da ora, a evento principe della prossima estate 2022.

Stando alle indiscrezioni, che man mano che passa il tempo si stanno trasformando sempre più in certezze, sarà “poco beach” perché non si svolgerà sulla spiaggia di Albenga, ma nemmeno al Riviera Airport, soluzione ipotizzata nelle scorse settimane, ma scartata: la grande festa di Lorenzo Jovanotti Cherubini si terrà all’Ippodromo dei Fiori di Villanova d’Albenga.

Un risultato raggiunto grazie al lavoro sinergico delle amministrazioni comunali di Villanova e Albenga, unite nell’intento di regalare al Comprensorio ingauno un evento unico nel suo genere, il cui mancato svolgimento, a luglio 2019, aveva lasciato l’amaro in bocca a tutti i fans del cantante e agli appassionati di musica e concerti.

Quel che sappiamo per certo è che, nei giorni scorsi, c’è stato un incontro in Prefettura, l’ennesimo, ma che probabilmente potremmo definire quasi decisivo: nell’occasione, la questione è entrata nel vivo e si è iniziato a parlare di programmi di accessibilità e sicurezza, alla presenza di forze dell’ordine e soccorritori, ma anche dello spinoso tema parcheggi.

Per quanto riguarda la capienza, infatti, la stima è ancora approssimativa, si parla di circa 40mila spettatori, con un piano parcheggi, a dir poco complesso, attualmente al vaglio dei comandanti delle polizie locali di Villanova e Albenga, che dovrebbe contemplare anche aree in alcuni degli altri comuni limitrofi, che hanno già dato la propria autorizzazione a concederle. Il tutto ovviamente corredato da un servizio di bus e navette ad hoc da e per l’ippodromo dei Fiori.

La tappa di Villanova non è ancora ufficiale, e questo va specificato, ma a quanto pare manca davvero poco, come si evince anche dalle parole del sindaco villanovese Pietro Balestra: “Abbiamo già svolto diversi sopralluoghi insieme al Comune di Albenga e agli organizzatori. E da parte del Comune di Villanova c’è davvero tutta l’intenzione di regalare al territorio questo evento di caratura nazionale. Posso dire ancora poco in merito, se non che stiamo lavorando alla realizzazione di questo grande progetto. L’ipotesi di farlo in aeroporto è tramontata, mentre per quanto riguarda l’ippodromo, sono in contatto la società di gestione e lo staff di Jovanotti al fine di raggiungere l’obiettivo. Ora attendiamo solo l’annuncio ufficiale“.

E proprio Jovanotti, attraverso la sua pagina Instagram, ha annunciato una conferenza stampa che si svolgerà il prossimo 19 novembre, con collegamenti live con tutte le location prescelte per le tappe del “Jova Beach Party” 2022 (nel nostro territorio, il collegamento dovrebbe avvenire in una location di Albenga, si parla dell’autoditorium San Carlo) e ha anche fatto sapere di essere al lavoro con il produttore Rick Rubin per la realizzazione di un nuovo album.

Proprio i social erano stati i canali prescelti per annunciare anche l’annullamento della tappa albenganese nel 2019: “Motivi naturali (una violenta mareggiata) hanno reso impossibile montare la struttura. Scusate amici di Albenga, vi faccio sapere presto”. Queste le dichiarazioni del cantante, che si era anche lasciato sfuggire una speranza, che oggi si trasforma in un vero e proprio “indizio”: “Cercheremo di recuperare”.

E alla fine è stato di parola, a parte per quanto riguarda quel “vi faccio sapere presto” (sono passati 2 anni), ma giustificato dal caos generato dalla pandemia, seguito dallo stop ai concerti. Ora Jovanotti tornerà davvero ad esibirsi dal vivo e lo farà in grande stile, come sua consuetudine, celebrando il suo ritorno, salvo nuovi imprevisti conditi dagli scongiuri dei fans, anche nel nostro territorio.

La data prescelta non è ancora stata comunicata, ma sarà a metà luglio 2022, indicativamente tra il 15 e il 25 del mese. E i comuni di Villanova e Albenga, e non solo, sono pronti ad accoglierlo a braccia aperte.