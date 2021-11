Il funzionamento della Corte Costituzionale, l’emergenza Covid, i 700 anni di Dante: al via il Salone Orientamenti

Liguria. Il 16 novembre torna finalmente in presenza il Salone Orientamenti 2021 REACT.

“Se vuoi costruire una barca insegna la nostalgia per il mare vasto e infinito”. Ispirare per orientare. Interverranno: Patrizio Bianchi, ministro dell’istruzione; Andrea Orlando, ministro del lavoro e delle politiche sociali; Giovanni Toti, presidente di Regione Liguria; Ilaria Cavo, assessore a scuola, università e formazione di Regione Liguria; Federico Delfino, Rettore dell’Università degli Studi di Genova; Ettore Acerra, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale; Luigi Attanasio presidente della Camera di Commercio di Genova; Francesco Bocciardo, campione paralimpico medaglia d’oro a Tokyo 2020.

Il 16 novembre alle 11.30 si terrà l’incontro “HUMAN Viaggio in Italia: la Corte Costituzionale nelle scuole”. I giudici costituzionali e le giovani e i giovani studenti. Al centro dell’incontro ci saranno, tra gli altri, i temi della genesi, della composizione e del funzionamento della Corte costituzionale, nonchè della sua attività, illustrata attraverso le sentenze che hanno inciso di più nella vita delle persone. Il Giudice Viganò in particolare affronterà il tema “Carcere e Costituzione”.

L’ingresso è gratuito, per prenotare un posto in sala è necessario la registrazione al sito e poi la registrazione al singolo evento di interesse.

Il 18 novembre alle 10.30 “I giovani incontrano il Commissario per l’Emergenza Covid-19 Figliuolo”. Interverrà il generale Francesco Paolo Figliuolo

L’ingresso è gratuito, per prenotare un posto in sala è necessario la registrazione al sito e poi la registrazione al singolo evento di interesse.

Il 17 novembre alle 9.30 si celebrano i 700 anni dalla morte di Dante. Nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante non poteva mancare l’omaggio del Salone: si inizia mercoledì 17 novembre (ore 9.30) con il musicattore® Luigi Maio che porterà in scena “Dante e Virgilio”, uno spettacolo teatrale a cura dell’Unicef che condurrà gli studenti dalle porte dell’Inferno fino “a riveder le stelle”. Qui per prenotare il biglietto.

Giovedì 18 novembre alle 16 il pubblico, grazie al cortometraggio in realtà virtuale 3D “La Divina Commedia VR” realizzato da ETT, potrà compiere un viaggio immersivo nell’Inferno dantesco, accompagnato dalla voce di Francesco Pannofino. Qui per prenotare il biglietto.

Anche la Notte dei Talenti (mercoledì 17 novembre alle 20.30) ha in serbo un omaggio al Sommo Poeta, con uno spettacolo nel quale Paolo Rossi reciterà “Dante Vs Omero”.

L’ingresso è gratuito, per prenotare un posto in sala è necessario la registrazione al sito e poi la registrazione al singolo evento di interesse.