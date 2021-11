Il Comune di Andora: “Il nostro stand conquista il pubblico della fiera internazionale ‘Plaza culinaria’”

Andora. “Successo, fin dalle prime ore di apertura, per il nostro stand alla fiera internazionale delle eccellenze enogastronomiche ‘Plaza culinaria’ a Friburgo”. Lo dicono soddisfatti dal Comune di Andora.

“Un progetto promozionale realizzato grazie all’ospitalità del Consolato Italiano a Friburgo che ha messo a disposizione lo stand – proseguono -. La fiera tra le più importanti a livello europeo, è tornata dopo lo stop causato dalla pandemia, registrando fin da subito un eccezionale numero di visitatori. Il pubblico ha potuto scoprire il sapore del vero pesto Ligure, dell’olio extravergine d’oliva, conoscere il basilico genovese DOP”.

“L’allestimento di Andora – spiegano – si sta dimostrando particolarmente attrattivo, complice la presenza della mascotte Super Basilico e dei prodotti d’eccellenza dell’agricoltura andorese. Fino a domani, proseguono le dimostrazioni di pesto al mortaio, promossi dalla Cooperativa Ortofrutticola Andorese a cui il Comune ha affidato l’allestimento dello stand, le degustazioni di trofie al pesto fresco di Andora e la distribuzione del materiale di promozione della ricettività turistica in lingua tedesca, realizzato e offerto dalla Pro Loco di Andora”.

“L’interesse del pubblico per i prodotti italiani è davvero alto – spiega Fabio Nicolini che ha tenuto i rapporti con il Consolato Italiano nell’ambito di un progetto che vuole promuovere, nei land tedeschi, le aziende italiane, mettere le basi per attivare scambi economici con quelle tedesche interessate a commercializzare i veri prodotti tipici liguri – Stiamo raccontando al pubblico il nostro territorio, facendo scoprire Andora come località balneare, accogliente tutto l’anno e che può vantare un bellissimo entroterra , dove si può praticare sport 365 giorni all’anno. La risposta positiva del pubblico ci conforta e certamente vaglieremo ulteriori canali di promozione”.