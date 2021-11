Il circolo di lettura finalese riprende le attività: appuntamento per il 15 novembre

Finale Ligure. “Finalmente possiamo riprendere le sua attività al chiuso nella sede tradizionale presso la ‘Consulta del Volontariato’ in Via Pertica (di fronte al Palazzo Comunale di Finale Ligure). L’appuntamento è fissato per il giorno lunedì 15 novembre 2021 alle ore 21”. Lo comunicano dal Circolo di lettura finalese.

“Grazie ai primi risultati positivi della campagna vaccinale anti-Covid 19 è ritornato il desiderio di riprendere il dialogo in presenza per un confronto sulle tante letture che hanno reso meno duri i periodi di isolamento necessari per fermare i contagi e impedire il diffondersi del virus. Duranta l’estate scorsa c’è stata una significativa ripresa di vendita dei libri e le case editrici hanno fatto conoscere nuovi interessati autori”.

“I collegamenti telefonici e via e-mail hanno cosentito, tra i soci storici, scambi di informazioni e prime impressioni sulle letture più entusiasmanti”. Dal prossimo lunedì, ovviamente, i tradizionali soci e tutti i nuovi amici dovranno giustamente presentare il “green-pass” all’ inizio della sarata. Un buon libro libera la mente. Leggere fa star meglio, dona positività ed energia. Si ricorda che l’iscrizione al “Circolo di Lettura” è libera e gratuita. Tutti i soci godranno di agevolazioni particolari sull’acquisto di nuove pubblicazioni presso la “Libreria Cento Fiori”.

E concludono con una citazione: “Come ha detto Italo Calvino ‘leggere è andare incontro a qualcosa che sta per essere e ancora nessuno sa cosa sarà’, quindi per l’incontro di novembre si attendono nuovi amici, nuove idee e nuove proposte”.