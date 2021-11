Il 27 novembre la prima assemblea di Salute Pubblica Liguria: “In difesa del sistema sanitario pubblico”

Cairo Montenotte. E’ in programma sabato 27 novembre alle 15.30 la prima assemblea che riunisce la rete regionale di cittadini, associazioni, comitati, sindacati in difesa del sistema sanitario pubblico.

Dopo l’introduzione, è previsto uno spazio per la condivisione delle problematiche territoriali e generali, la presentazione della “Carta per un nuovo modello condiviso di Salute Pubblica” e la discussione sul documento; la chiusura è per le 17.30 circa. Sarà possibile seguire l’evento in diretta streaming collegandosi alla pagina Facebook “SOS Salute Pubblica Liguria”.

“Le realtà coinvolte portano le istanze territoriali che arrivano: da Cairo Montenotte per garantire la sopravvivenza dell’ospedale della Val Bormida, da Pietra Ligure per ribadire la richiesta di riapertura del punto nascita dell’ospedale Santa Corona, da Albenga per chiedere di non chiudere il punto di primo intervento, da Sarzana per difendere l’ospedale San Bartolomeo, dal Tigullio, dalla Val Polcevera, da Imperia per scongiurare la chiusura degli ospedali principali, da Sanremo per chiedere la riapertura del punto nascite locale e da tante altre zone che si sentono deprivate e sprovviste di servizi per le scelte adottate dalla Regione”.

Queste le richieste del “Comitato Sanitario Locale Val Bormida” rispetto all’assessore del San Giuseppe di Cairo Montenotte: “L’ampliamento dell’offerta dei servizi ambulatoriali e di specialistica e la riapertura del ppi sulle 24 ore (breve periodo) e del pronto soccorso (lungo periodo); possibilità di ampliare i servizi di day-hospital con apertura alle terapie oncologiche, cosa che permetterebbe all’utenza di evitare il disagio di spostarsi verso Savona; per quanto riguarda la day-surgery, attualmente è chiusa ma potrebbe offrire interventi che in altre sedi (con aperture di aree gialle) non sono possibili; occorre poi valorizzare i reparti, in particolare ol reparto di riabilitazione al fine di dare un’etichetta di eccellenza all’ospedale per delineare una sua collocazione nell’ambito dei servizi offerti dall’Asl2; la concreta valutazione di ‘ospedale di area montana’ come previsto dal decreto ministeriale numero 7 del 2 aprile 2015”.

Per quanto riguarda il territorio: “I codici bianchi devono essere gestiti sulle 12 ore dai medici specializzandi in medicina generale; continuità assistenziale; la guardia medica da valorizzare attraverso telemedicina e unità mobile; medicina specialistica a rotazione sui cinque punti distrettuali, anche con medici specializzandi dell’ultimo anno; una unità mobile per attività di prelievo ematico e di supporto diagnostico; migliorare la performance di questo progetto, già in corso di attuazione con Asl2; organizzazione e realizzazione di Case della Salute”.