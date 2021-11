Il 23 novembre manifestazione in piazza, i sindacati: “E’ necessario modificare la legge di Bilancio”

Savona. I responsabili territoriali savonesi di CGIL, CISL e UIL invitano ad una forte partecipazione alla manifestazione regionale organizzata, nell’ambito del piano di mobilitazione nazionale, nella giornata di martedì 23 novembre a Genova per chiedere un adeguamento della manovra considerata inadeguata, iniqua ed insoddisfacente.

I macro temi su cui si chiedono modifiche riguardano pensioni, fisco, lavoro, sviluppo e sociale. In particolare, “vogliamo evitare quota 102, concedendo la possibilità di uscita a partire dai 62 anni di età e senza limiti di età con 41 anni di contributi; migliorando opzione donna e ape sociale estendendo la platea dei lavori gravosi e usuranti; introducendo una pensione di garanzia per giovani, donne, lavoratori disoccupati, discontinui e precoci; incentivando la previdenza complementare”.

“E’ necessario – spiegano i sindacati – incrementare le risorse da destinare alla riduzione delle tasse a lavoratori e pensionati; contrastando il lavoro nero, l’evasione e l’elusione fiscale; sospendendo incentivi a pioggia per le imprese. Vorremo l’introduzione di forti investimenti per la creazione di buona occupazione, l’introduzione di ammortizzatori sociali universali e l’avvio di politiche attive; contrastando la precarietà e recuperando il potere di acquisto dei salari e delle pensioni; stabilizzando il lavoro e riavviando un grande piano di assunzioni nei settori pubblici a partire da sanità e scuola”.

Dal punto di vista dello sviluppo economico “serve rafforzare le politiche industriali, sbloccando gli investimenti in ricerca, innovazione e formazione; affrontando le sfide della transizione ambientale e digitale; risolvendo le tante crisi industriali ancora aperte”. Sul fronte del sociale “più risorse e introdurre i livelli essenziali in vista della legge sulla non autosufficienza; contrastando la povertà, migliorando il reddito di cittadinanza e potenziando le politiche di inclusione”.

Concludendo con i temi locali aggiungono i tre responsabili territoriali Andrea Pasa, Simone Pesce e Giovanni Mazziotta i punti cruciali sono “le vertenze aziendali ancora irrisolte, assetto del sistema socio-sanitario assolutamente inadeguato alle esigenze e fortemente carente di strutture e personale, insufficienza del confronto istituzionale sui temi dello sviluppo e della gestione dei fondi previsti dal PNRR”.

“È il tempo di mobilitarsi – concludono i sindacati – per chiedere un vero cambiamento del Paese sia sui temi generali che su quelli specifici per evitare di perdere l’occasione di una ripartenza che generi sviluppo e migliori le condizioni di vita per i prossimi anni”.