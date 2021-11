I Rotary Club donano un manichino per la rianimazione neonatale alla pediatria del San Paolo

Savona. E’ stato consegnato questo pomeriggio, presso la sala riunioni della struttura complessa di pediatria del San Paolo di Savona, il manichino per corsi di rianimazione neonatale donato dai Rotary Club di Varazze, Savona, Alassio ed Albenga.

Il manichino, progettato con anatomia ed articolazioni realistiche, è prodotto e distribuito dalla ditta Accurate.

Le caratteristiche tecniche del prodotto consentiranno una modalità di addestramento simulata di alto livello per gli operatori di tutte le strutture di Asl2 potenzialmente coinvolte nella rianimazione neonatale

Alberto Gaiero, direttore di pediatria e neonatologia degli ospedali San Paolo e Santa Corona, ha dichiarato: “Effettuare la rianimazione direttamente in sala parto è un evento non così raro. Negli anni la pediatria ha lavorato molto sulle procedure di rianimazione neonatale, che ora è una delle nostre pratiche di preparazione. La tempestività è tutto: con un neonato occorre agire in tempi molto più stretti rispetto a quelli che si potrebbero avere con un bambino più grande”.

Il manichino verrà utilizzato nei corsi di rianimazione neonatale a cui parteciperanno medici e infermieri di pediatria e rianimazione: “La nostra idea è quella di essere il più possibili autonomi, ma la collaborazione con la rianimazione è fondamentale – ha aggiunto Gaiero – Quello di oggi è un momento positivo, perché sono convinto che sia una delle nostre mission assolute quella dell’assistenza al neonato. A prescindere da come va una gravidanza, alcuni neonati possono andare incontro a necessità rianimatorie. Poi ci sono situazioni di emergenza note come il distacco di placenta”.

Il manichino ha caratteristiche uniche, che lo rendono (ovviamente) perfetto per addestrare il personale del reparto: “Le caratteristiche tecniche del prodotto sono tali da permettere di eseguire manovre come intubazione, ventilazione, compressioni toraciche, incannulazione venosa, cateterismo ombelicale, infusione intraossea, puntura lombare e palpazione dei polsi. Il Newborn PEDI® S109 consente una modalità di addestramento simulata di alto livello per gli operatori di tutte le strutture potenzialmente coinvolte nella rianimazione neoantale”, commenta Gaiero.

“E a proposito di questo domani è prevista la seconda edizione del corso di rianimazione neonatale che coinvolgerà in qualità di istruttori alcuni medici e infermieri della struttura. Sarà necessario fare delle prove, ma potremo fare diverse cose rispetto a quelle che facciamo solitamente. Queste donazioni consentiranno indubbiamente un miglioramento nell’assistenza e nella cura oltre che una maggior sicurezza negli operatori, come da nostra filosofia di lavoro. Ringraziamo i Rotary Club per questa importante donazione”.

E dal canto loro i “rotariani” aggiungono “Siamo molto felici di aver contribuito ad aiutare una strutura che rientra appieno nell’area di intervento propria del Rotary, cioè quella della salute della mamma e del bambino. Speriamo che questo possa essere l’inizio di una collaborazione importante anche con altri club provinciali”.