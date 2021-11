Savona. I due giovani savonesi hanno partecipato nuovamente a Panda Raid, un raduno amatoriale che si tiene ogni anno, il più famoso Rally Raid nel deserto del Sahara dedicato alla storica utilitaria italiana.

Una prova di resistenza sulla lunga distanza, a bordo proprio di una Panda storica di prima generazione (antecedenti al 2003) o della “gemella” Seat Marbella.

Così, anche quest’anno, dopo l’esperienza del 2019, e dopo aver rinunciato per cause di forza maggiore lo scorso anno (le restrizioni legate alla pandemia di Covid avevano vietato l’ingresso in Marocco agli italiani) lo scorso anno, per l’edizione 2021, i due ragazzi, il 30enne Michele Minetto, grafico, e il 31enne Davide Baiardi, insegnante di lingue ma anche istruttore di Kendo e appassionato di meccanica, non si sono fatti scoraggiare e hanno deciso di mettersi ancora alla prova e sfidare il deserto del Marocco.

Le regole, simili a quelle della famosa Dakar, prevedono che i team conducano le proprie vetture attraverso un percorso utilizzando semplicemente le indicazioni presenti sul Roadbook, un “TomTom cartaceo” sul quale sono riportate le note, i riferimenti e le distanze che i navigatori devono prendere in considerazione per guidare i propri piloti attraverso i paesaggi desertici del Marocco.

Quest’anno, i team iscritti sono stati 102 (contro i 375 equipaggi dell’edizione 2019). L’obiettivo non è concludere la gara in un determinato tempo ma arrivare in fondo, essere quindi tra i finishers. Terminata da pochi giorni, si è tenuta dal 22 al 30 ottobre 2021 con partenza da Nador e arrivo a Marrakesh.

Un percorso tra le dune del deserto all’insegna dell’avventura che si deve completare senza ausili tecnologici: niente WiFi o Gps, per orientarsi i partecipanti hanno a disposizione (oltre roadbook, con le indicazioni per effettuare il percorso, che devono essere seguite molto accuratamente per poter riuscire ad arrivare in tempi ragionevoli al campo base dell’arrivo) solo la “vecchia” bussola e una cartina.

Nonostante i gravi problemi meccanici riscontrati durante la seconda tappa, che hanno rischiato di compromettere l’intera gara, il Yama Motor Team composto dal pilota Davide Baiardi e dal navigatore Michele Minetto, CDO della media company PressComm Tech, ha ultimato il percorso a bordo della Panda 900 del 1999.

“Il Covid ha reso più ardua la navigazione durante la gara: il blocco forzato degli spostamenti ha causato lo stato di abbandono di parecchie strade, rendendo i sentieri poco visibili e di conseguenza difficile trovare il percorso corretto”.

Per la Liguria ottimo risultato dei due sanremesi Valerio Fiore e Michele Delucis del West Liguria Team, che hanno conquistato il secondo posto nella categoria 4×4.