Guida Michelin, salgono a nove i ristoranti “stellati” in Liguria: confermate le tre eccellenze del savonese

Savona. La Liguria ha due ristoranti in più che da ieri possono fregiarsi di una Stella Michelin: la nostra regione passa infatti da sette a nove “stellati”. Ancora una volta nessuno ha ottenuto due stelle. L’annuncio è stato dato ieri durante una cerimonia al Relais Franciacorta in provincia di Brescia.

PROVINCIA DI SAVONA

La provincia di Savona ha confermato le sue tre eccellenze: Claudio di Bergeggi, il Vescovado di Noli e il Nove di Alassio. Commenta Claudio Pasquarelli, che ottenne la prima stella nel 1990: “Ancora una volta siamo felici di questo risultato, che premia i sacrifici dei miei figli Lara e Christian e dello chef Alessio Durante. Un risultato che mi piace appunto ascrivere al lavoro di una famiglia che opera con passione e umiltà. Cerchiamo i migliori prodotti dove ci sono, dal nostro orto e dal nostro mare agli angoli più sperduti del mondo”. Stelle anche per un savonese “in trasferta”: Flavio Costa con il suo bel locale a Piobesi d’Alba.

PROVINCIA DI GENOVA

Due new entry e due conferme. Due new entry e due conferme. I nuovi stellati sono l’Orto by Jorg Giubbani di Moneglia e il San Giorgio dello chef Graziano Caccioppoli in viale Brigata Bisagno.

Conferme per The Ccok dello chef Ivano Ricchebono in vico Falamonica a Genova e per Impronta d’acqua dello chef Ivan Maniago a Lavagna.

PROVINCIA DI IMPERIA

Due conferme, per i classici Paolo e Barbara di Sanremo e Sarri di Imperia.