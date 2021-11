Green pass, il sottosegretario Sibilia: “Stop a tutti i cortei, per i sit-in serviranno distanze e mascherina”

Liguria. Mentre si attende il testo della direttiva che verrà adottata dal Ministero dell’Interno, si susseguono le dichiarazioni circa la stretta del Viminale sulle manifestazioni no green pass.

“Da domani saranno vietati i cortei e questo vale per tutte le manifestazioni, non solo per quelle no vax”. L’annuncio del sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia.

“Non si può continuare così ogni fine settimana, dopo 15 fine settimana, con le città che vengono messe in ginocchio da ogni tipo di protesta. Va bene manifestare ma quando assistiamo a scene come alcune di quelle che abbiamo visto…” ha detto il sottosegretario.

E se non si rispettassero le regole e si facesse il corteo? “Si interromperà la manifestazione perché si contravverrebbe alla legge. In quel caso ci sono le forze dell’ordine”, la risposta di Sibilia.

Quanto alle manifestazioni in forma statica, come i sit in, prosegue il sottosegretario, “si devono tenere le distanze ed indossare la mascherina laddove ci sono assembramenti”.

“Siamo – conclude – a 15 settimane di fila di cortei con situazioni che sfociano nella cronaca di ogni giorno, creando problemi alla sicurezza pubblica. Mi auguro siano misure momentanee e circoscritte” conclude.