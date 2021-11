Green Pass, il sindaco Frascherelli chiude la vicenda: “Ordinanza solo a tutela della salute pubblica”

Finale Ligure. Dopo la sospensiva e la definitiva sentenza del Tar (che ha stabilito le spese legali a carico del Comune), è stato un articolo apparso su una rivista giuridica online a far chiudere la vicenda al sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli, che aveva adottato una ordinanza che stabiliva l’obbligo del Green Pass per accedere agli uffici comunali, un provvedimento precedente al D.L. n. 127 del 21 settembre stabilito dal governo.

Sull’ordinanza ricorso al Tribunale amministrativo regionale da parte di alcuni cittadini, proprietari di seconde case e altri frequentatori per esigenze turistiche e/o lavorative del Comune di Finale Ligure e dei rispettivi uffici comunali.

Con il decreto governativo il primo cittadino finalese aveva revocato l’ordinanza medesima, ma ormai il meccanismo giudiziale si era messo in moto, prima, appunto, con una sospensiva, fino alla sentenza finale: il sindaco ha confermato di non voler ricorrere al Consiglio di Stato.

“L’articolo in questione non fa altro che evidenziare le problematiche che avevo valutato prima di emettere l’ordinanza, ovvero il vuoto normativo presente prima del decreto a livello nazionale” spiega lo stesso Frascherelli.

“Credo di essermi fatto interprete delle preoccupazioni per garantire la sicurezza sanitaria dei dipendenti comunali e del loro luogo di lavoro da possibili contagi”.

“L’ordinanza sindacale impugnata era stata poi revocata non appena intervenuto il provvedimento normativo nazionale: ho voluto privilegiare un discorso di sicurezza sanitaria a livello lavorativo rispetto a servizi erogabili, tra l’altro, anche in forme digitali, ad esempio”.

“Tra l’altro – chiosa ancora il sindaco Frascherelli – lo stesso Super Green Pass rispecchia una impostazione concettuale e giuridica che ricalca in parte la mia stessa ordinanza”.

“Ritengo, al di là delle polemiche per la sentenza del Tar, di aver agito in buona fede, rispettando ruoli e funzioni attribuite al sindaco in casi di emergenza sanitaria: è giusto fare chiarezza nei confronti dei cittadini e della comunità finalese” conclude.