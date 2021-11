Gravissimo incidente sulla A10 tra Albisola e Celle Ligure, morta una ragazza di 18 anni

Albisola Superiore. Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina intorno alle 7 sull’autostrada A10 tra i caselli di Albisola e Celle Ligure, in direzione Genova. Nello schianto è morta una ragazza di 18 anni, mentre il ragazzo alla guida del mezzo, 23 anni, è rimasto ferito in modo fortunatamente non grave.

L’incidente, per cause ancora da chiarire, è avvenuto all’imbocco della galleria Fighetto e ha coinvolto solo il veicolo su cui viaggiavano i due giovani. Secondo le prime ricostruzioni l’auto sarebbe andata dritta in un tratto lievemente curvo, finendo contro la parte destra dell’ingresso della galleria: l’impatto violentissimo ha totalmente distrutto l’auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, i medici del 118 e due ambulanze, una della Croce Verde di Albisola e l’altra della Croce Oro di Albissola Marina. Nulla da fare per la 18enne, deceduta sul colpo. Morto anche il cane che si trovava sull’auto con i ragazzi. Il giovane alla guida invece è stato portato all’ospedale San Paolo di Savona in codice giallo.

AGG. ore 8.30: Al momento il tratto tra Albisola e Celle Ligure è chiuso, all’interno si registra 1 km di coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

AGG. ore 11: Secondo quanto appreso, i due ragazzi sarebbero genovesi. Ancora non è chiaro perché il giovane, residente a Lumarzo, abbia preso il controllo della vettura in galleria. Nel tratto non sono in corso lavori. L’autostrada è stata riaperta intorno alle 10.30; la coda, in diminuzione, è arrivata a raggiungere gli 8 km.