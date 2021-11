Loano. “Mi fate sorridere. O forse mi fate più pena. Non lo so, ci devo pensare”. Così Angelo Vaccarezza, capogruppo regionale di Cambiamo ed ex sindaco di Loano, commenta i “graffiti no vax” apparsi questa mattina in diversi punti della città dei Doria.

“Questa mattina, a Loano, a pochi metri da casa mia, ho avuto il ‘piacere’ di iniziare la giornata leggendo questo ‘simpatico’ aforisma – nota Vaccarezza – Ora, tralascio il fatto che gli autori hanno vandalizzato una porzione di mura antiche della città (se fosse per me vi farei lavare via tutto con uno spazzolino da denti). Questa scritta mi chiama in causa per un duplice motivo. Naturalmente sono un fervente sostenitore del programma di vaccinazione adottato dal governatore Giovanni Toti, sistema che per me resta il percorso non solo per combattere il virus, ma anche per tornare a vivere e far rinascere il nostro paese”.

“Il secondo motivo è quello più ‘leggero’, ed è che da sempre qui a Loano, il mio soprannome è Vax. Ora, io sono strasicuro del fatto che non lo sapevate, così come sono sicuro che nessuno dei miei familiari sia il destinatario di quella che per me resta una grande stupidaggine, ma questo non fa che rendervi, ai miei occhi, ancora più assurdi: per quello che scrivete, per la violenza che fomentate nei confronti delle istituzioni, per la superficialità e il poco rispetto che continuate ad avere verso le vittime di questa pandemia, e non parlo solo dei morti, ma anche dei familiari, di coloro che non hanno potuto salutare i loro affetti. Sono Angelo Vaccarezza e sono fiero di essere Vax”.