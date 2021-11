Albenga. Nel segno dei protagonisti locali la terza edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico. Con il successo in cinque delle sei prove speciali previste, infatti, Manuel Villa e Daniele Michi (Bmw M3) si sono aggiudicati il rally organizzato dalla Sport Infinity precedendo Gabriele e Nicolò Noberasco, in gara con una vettura analoga, e la Lancia Delta 16v di Renzo e Alice Grossi.

Hanno concluso la gara 42 dei 68 equipaggi ammessi alla partenza. Di seguito il breve resoconto delle ultime due speciali.

PS5 “Colle Scravaion” (km 10,16)

Porta la firma di Gabriele Noberasco la terza prova speciale della seconda giornata di gara. Il popolare “Odeon”, con il figlio Nicolò alle note mette la sua Bmw M3 (Team Bassano) davanti a tutti e precede l’analoga vettura del nipote Manuel Villa, con Daniele Michi di 2″9 e la Lancia Delta 16v dei locali Renzo e Alice Grossi di 3″5. Quarta piazza per i sempre positivi Dino Vicario e Fausto Bondesan (Ford Escort RS 1600 di Rally & Co), con un ritardo di 12″2, e quinta per Ermanno Sordi e Maurizio Barone (Porsche 911 RSR del Team Bassano), che chiudono a 18″3.

In graduatoria provvisoria, dopo questa speciale, c’è sempre Manuel Villa al comando con 21″9 di vantaggio sullo zio Gabriele Noberasco e 45″2 su Grossi; in quarta posizione, dopo il ritiro della Bmw M3 di Claudio Biga, per problemi alla pompa della benzina, è salito Vicario, a 1’51″8 dal leader, tallonato a soli 5″ da Sordi.

guarda tutte le foto 25



Rally: la terza edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico

PS6 “Il Bosco di Babbo Natale” (km 11,32)

Manuel Villa fa sua anche la sesta prova speciale e si aggiudica il 3° Giro dei Monti Savonesi Storico. Nell’ultimo tratto cronometrato il “faraone” ha regolato lo zio Gabriele Noberasco, Renzo Grossi e Dino Vicario, staccandoli rispettivamente di 2″3, 12″ e 12″9.

Non cambia la graduatoria assoluta, dove Villa chiude vincendo davanti a Noberasco a 24″2 e Grossi a 57″2; quarto Vicario, a 2’04″7 e quinto Sordi, a 2’10″6.

Clicca qui per consultare tutte le classifiche complete.