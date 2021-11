Giornata internazionale violenza sulle donne: gli eventi in provincia di Savona

Savona. Il territorio savonese si prepara a celebrare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, con una settimana densa di iniziative. Ecco gli eventi organizzati.

SABATO 20 NOVEMBRE

Alle ore 16 in Piazza Giulio II a Savona è organizzata l’iniziativa “Marcia contro la violenza di genere”, a cura dell’associazione “Non una di meno”. Nella stessa giornata, ma alle 20.30 presso le Officine Solimano di Savona sarà rappresentato lo spettacolo teatrale “Barbablu”, a cura del teatro Cattivi Maestri.

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE

Alle ore 11,30 presso la Sala Gallesio del comune di Finale Ligure si terrà l’incontro “Donne preziose” quando il cuore risponde alla violenza. Fidapa insieme all’amministrazione del Comune di Finale Ligure presenteranno la campagna “Non posso parlare” ovvero una risposta concreta alle donne vittime di abusi. Un progetto di Save the Woman che mette a disposizione di comuni e associazioni uno strumento, un chatbot che guidi le donne in pericolo verso una strada che le possa mettere al sicuro. Rosella Scalone fidapina e presidente di Save the Woman mostrerà praticamente il funzionamento del chatbot che verrà promosso grazie a Fidapa e al Comune attraverso centinaia di locandine che verranno affisse nei luoghi sensibili di tutto il territorio di pertinenza.

Nello stesso incontro, a rimarcare l’impegno continuo verso la sensibilizzazione con azioni concrete, verrà presentato dal sindaco Ugo Frascherelli il progetto dello Sportello antiviolenza Procura di Savona che Fidapa intende sostenere attraverso un corso di formazione per gli operatori che saranno chiamati a rispondere per primi alle richieste di aiuto. Il corso sarà tenuto da Sabrina Bonino presidente della Sips Liguria e verrà offerto da Fidapa ai comuni di Finale Ligure, Borgio Verezzi, Calice Ligure, Giustenice, Loano, Pietra Ligure e Tovo San Giacomo per gli operatori dei servizi sociali e delle polizie municipali.

L’incontro si chiuderà con un la presentazione dell’opera “Donne preziose” dell’artista e vicepresidente Fidapa Finale Ligure Faé A. Djéraba: un’installazione simbolica e potente del valore delle donne e della brutalità cieca a cui alcune di loro sono costrette a soccombere. L’opera sarà visibile al pubblico per un mese presso l’Auditorium dei chiostri di Santa Caterina all’interno dell’hub vaccinale.

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE

Alle ore 15 presso l’Aps La Rocca di Savona è prevista la proiezione del video “Voce a chi non ha più voce”, a cura di Udi Savona. Su iniziativa dell’Associazione Zonta Club, il Comune di Savona ha provveduto a colorare di rosso una nuova panchina in via Paleocapa 113 che verrà inaugurata alle 16.30.

La Camera del Lavoro di Savona – Belle Ciao per la parità di genere, il Coordinamento donne SPI (Sindacato Pensionati Italiani) di Savona e l’Osservatorio Parità di Genere dell’Auser di Savona, organizzano un momento di riflessione sull’”Hate Speech”, l’uso improprio delle parole che possono portare violenza. Per hate speech si intendono discorsi d’odio o espressioni d’intolleranza rivolte contro delle minoranze tendenzialmente donne o migranti, e tutte le fasce debili. Un fenomeno sempre più presente nelle nostre società molto spesso legato alla comunicazione sui social.

Un fenomeno da contrastare perché i risvolti psicologici, legali e giudiziari possono essere molteplici. É necessario tutelare le vittime e combattere di la violenza a prescindere. Dalle ore 9 alle 13.30 presso il Nuovo Filmstudio di Savona verrà affrontato l’argomento con il contributo di avvocati, psicologi, operatori della comunicazione.

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE

La giornata è caratterizzata da una serie di inaugurazioni, in particolare le tradizionali panchine rosse contro la violenza di genere: alle 9.30 ad Albisola Superiore, presso la scuola La Massa; alle 10 presso il centro commerciale Conad di Carcare; ancora presso il palazzo della Provincia di Savona alle 15, e infine in corso Mazzini a Savona, presso la sede della Croce Bianca alle ore 17.

Alle 18 segue presso le Officine Solimano di Savona “Donne in Afghanistan ieri oggi e domani”. Durante la stessa giornata alle 16 verrà presentato all’Ipercoop Il Gabbiano di Savona il metodo globale di autodifesa, a cura dell’associazione Fijlkam, mentre alle 18 presso i Giardini Serenella si terrà “Donne in danza, la disabilità al femminile”, a cura di Asd Semplicemente Danza.

Alle 11 in piazza Mameli a Savona si svolgerà l’evento “Antiviolenza sui bus” a cura di Tpl, centri antiviolenza e associazioni del territorio. Inoltre, alle 20.30 presso Palace Hotel di Spotorno verrà proiettato il film “La rivoluzione delle farfalle”, con Unitre Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi Portio.

VENERDI’ 26 NOVEMBRE

Alle ore 14 presso la sala Ordine degli avvocati di Savona si terrà l’evento “Una nuova prigione: la violenza in famiglia in tempo di pandemia”, a cura dello stesso ordine e di Soroptimist. Alle 16.30 e alle 18.30 ad Albissola Marina, presso l’antico giardino si terrà il laboratorio artistico e concerto “Un fiore in bocca” con Eliana Zunino e Marzia Pistacchio.

SABATO 27 NOVEMBRE

Presso il centro Muda di Albissola Marina, dalle 15 alle 18, si svolgerà il laboratorio collettivo di Natalia Surin e Silvia Levenson “Sei mia per sempre”. Nella vicina Albisola Superiore, invece, alle 14.30 presso lo Iat si terrà un nuovo laboratorio chiamato “Insieme è meglio”, in collaborazione con Barbara Vaccari. Infine alle 9 a Quiliano si terrà l’inaugurazione di una panchina rossa a cura del Lions Club di Vado Ligure.

DOMENICA 28 NOVEMBRE

Ad Albissola Marina sono presenti due eventi: uno alle 9, in collaborazione con lo sportello antiviolenza Alda Merini e Lions Albissole, che prevede la creazione di piatti in ceramica; l’altro alle 10.30 presso il Conad di Grana dove verrà inaugurata una nuova panchina rossa.

LUNEDI’ 29 NOVEMBRE

Dalle 14.30 alle 18.30, in presenza o con possibilità di collegamento streaming, si terrà a Savona “Sguardo di donna al medio oriente”, a cura di Adgi.

VENERDI 3 DICEMBRE

Dalle 15.30 alle 17.30 in via Rossello a Savona si terranno delle visite guidate alla collezione Santa Rossello. L’evento è a cura dell’associazione Aiolfi.