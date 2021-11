Giornata contro la violenza sulle donne, le iniziative nel savonese per il 25 novembre

Savona. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne sono molte le iniziative organizzate in provincia di Savona.

Martedì 23 novembre, alle ore 12.00, presso la sede di Telefono Donna nel palazzo della Provincia di Savona, verrà inaugurata la Panchina Rossa dedicata a tutte le donne vittime di violenza. L’iniziativa, promossa e sollecitata dall’associazione Telefono Donna Odv è stata accolta con particolare adesione dalla Provincia di Savona che nell’ambito della propria competenza e come segno di concreta partecipazione ha realizzato la panchina nel porticato del palazzo proprio di fronte alla sede dell’associazione.

Telefono Donna è un’associazione senza fini di lucro che aiuta e sostiene tutte le donne e, inoltre, gestisce in convenzione con l’Ente il Centro Antiviolenza Provinciale, rappresentando un punto di riferimento sul territorio per tutte le donne che necessitano di un supporto. Da oltre 30 anni – quest’anno l’anniversario dei “Trent’anni di Telefono Donna Odv, 1991-2021” – l’associazione di donne per le donne, offre il proprio sostegno operando nel rispetto dei diritti fondamentali e impegnandosi nel contrasto di ogni forma di violenza di genere. Grazie ad un lavoro costante e assiduo delle volontarie, promuove servizi di prevenzione e sensibilizzazione, accoglienza e ascolto e servizi psicologici e legali, anche attraverso una rete di Istituzioni a supporto e la collaborazione con una equipe tecnica di psicoterapeute, psicologhe ed avvocati.

L’inaugurazione della Panchina Rossa è un simbolo che vuole mantenere accesa l’attenzione sull’emergenza della violenza sulle donne: un segno sostanziale, concreto e tangibile per combattere un male sociale che ancora oggi, ogni giorno, lascia delle vittime. Anche gli aumenti delle violenze registrati durante il periodo della pandemia covid sono il segno che non è possibile abbassare la guardia su questa problematica e bisogna continuare a fare informazione promuovendo una cultura di genere e messaggi di inclusione e uguaglianza.

Questa iniziativa si inserisce tra i progetti promossi in occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” che si celebra in tutto il mondo il 25 novembre ed è una ricorrenza istituita dall’Assemblea generale delle nazioni Unite per la promozione e l’organizzazione di attività volte alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica su questa tematica.

TPL Linea sarà protagonista della campagna promossa da Regione Liguria in collaborazione con le aziende di trasporto pubblico locali per sensibilizzare tutti i viaggiatori dei bus urbani ed extraurbani. Nel savonese saranno 8 gli autobus brandizzati con lo slogan “Qui non c’è posto per la VIOLENZA”. Il parco mezzi di TPL Linea adibito per l’iniziativa prevede un sedile e un bollino di colore rosso come simbolo della lotta ad ogni forma di violenza fisica e psichica. A Savona appuntamento in piazza Mameli alle ore 11.00: saranno presenti il sindaco e vice sindaco di Savona, il Prefetto e i vertici dell’azienda di trasporto savonese. Nel pomeriggio presidio davanti al bus presente per la giornata, sempre in piazza Mameli. Sul posto saranno presenti anche i Centri Antiviolenza che si impegnano quotidianamente per aiutare le donne vittime di violenza.

La giornata è caratterizzata da una serie di inaugurazioni, in particolare le tradizionali panchine rosse contro la violenza di genere: alle 9 a Loano nei pressi della Fontana Giovanna; alle 9.30 ad Albisola Superiore, presso la scuola La Massa; alle 10 presso il centro commerciale Conad di Carcare; alle 10.30 davanti al punto vendita Conad di Albissola Marina; ancora presso il palazzo della Provincia di Savona alle 15, e infine in corso Mazzini a Savona, presso la sede della Croce Bianca alle ore 17.

Alle 18 segue presso le Officine Solimano di Savona “Donne in Afghanistan ieri oggi e domani”. Durante la stessa giornata alle 16 verrà presentato all’Ipercoop Il Gabbiano di Savona il metodo globale di autodifesa, a cura dell’associazione Fijlkam, mentre alle 18 presso i Giardini Serenella si terrà “Donne in danza, la disabilità al femminile”, a cura di Asd Semplicemente Danza.

Alle 20.30 presso Palace Hotel di Spotorno verrà proiettato il film “La rivoluzione delle farfalle”, con Unitre Bergeggi, Spotorno, Noli e Vezzi Portio.

Inoltre, proiezione video “Il luogo più pericoloso di Natalia Saurin e Silvia Levenson” al MuDA (con orario 10-12/16-18), presentazione al pubblico del progetto (complessivo del laboratorio di domenica 28) alle ore 16.

Riapre l’antico giardino di “Casa Rossello” ad Albissola Marina, e l’occasione è offerta, venerdì 26 novembre, dall’evento “Un fiore in bocca”, contro la violenza di genere. Il programma, organizzato dalla Fondazione diocesana ComunitàServizi, dal Comune di Albissola Marina e dalle altre realtà coinvolte, prevede, alle ore 16.30 laboratori artistici di cucito, ceramica e shooting fotografico “Come Frida”, e alle ore 18.30 un concerto acustico a cura di ArtINcanto con Eliana Zunino, Marta Giardina, Marco Pizzorno, Dino Cerruti. Durante l’evento sarà presentato il video “Put U in my shoes” a cura di Sportello antiviolenza Alda Merini in collaborazione con Rosso Pistacchio e Ad Communications. Contestualmente sarà visitabile la mostra fotografica di Marco Toschi.

Il progetto di “Casa Rossello” è nato dalla volontà dell’Istituto Figlie della Misericordia di mettere a disposizione della Caritas diocesana e della Fondazione ComunitàServizi il loro convento in Albissola Marina. La struttura, inaugurata nel maggio del 2015, accoglie tuttora persone in difficoltà con problematiche abitative e di relazioni familiari e donne rifugiate. “Il lavoro di accoglienza della Fondazione ComunitàServizi – spiega l’operatrice Claudia Becchi – è svolto in rete con il servizio pubblico ed il privato sociale, per monitorare e accompagnare gli ospiti e promuovere percorsi di autonomia, soprattutto in riferimento al lavoro e alla casa. La vicinanza con la comunità parrocchiale permette la tessitura di relazioni tra le persone e offre alla parrocchia stessa una possibilità di vivere concretamente la dimensione dell’accoglienza”.

“I laboratori di prossimità dell’antico giardino, situati accanto alla casa di accoglienza e ai quali si accede da piazza Lam – prosegue – sono una realtà per stare e fare insieme e animati da artigiani e artisti che operano con le mani, con la voce, ma soprattutto con il cuore, favorendo il coinvolgimento delle persone accolte e dei cittadini. L’obiettivo è quello di creare, attraverso il lavoro, l’arte, la tradizione e la cultura, un posto nuovo e colorato dove ogni abitante e ‘vicino’ venga accolto e lasci una propria pennellata di colore. L’orizzonte è quello di riattivare il buon vicinato, dove abitare nello stesso quartiere significava condivisione, relazione, e di offrire esperienze di incontro, significative a livello umano, culturale e artistico, per animare ed accompagnare nel tempo la comunità.” L’evento contro la violenza di genere “Un fiore in bocca” sarà una prima nuova apertura dell’antico giardino al territorio con la prospettiva di promuovere appuntamenti ogni ultimo venerdì del mese. Ad oggi gli artisti che “abitano” la struttura sono Eliana Zunino e Marta Giardina (canto e musica), Giacomo Lusso e Carlo Sipsz (ceramica), Emanuela Delfino (sartoria) e Andrea Sambado (falegnameria).

Nella mattinata di sabato 27 novembre la sezione di Borghetto Santo Spirito e della Val Varatella della Lega, sempre attiva sul territorio per iniziative sociali, allestirà in piazza Libertà un gazebo solidale. Nell’occasione sarà distribuito materiale informativo delle associazioni e dei centri antiviolenza operanti sul territorio ed a tutte le donne che interverranno, sarà offerto un grazioso omaggio.

“Troppo spesso le donne vittime di violenza si sentono sole, convinte che nessuno possa capire o, peggio, aiutare – commenta il referente territoriale della Lega Paolo Erre – Ma non è così: l’obiettivo della giornata contro la violenza sulle donne è porre sotto i riflettori il fenomeno e far sì che sempre più persone conoscano le radici e la profonda gravità del problema. Questa ricorrenza deve far riflettere e comprendere che non solo il 25 Novembre ma, tutti i giorni nel vivere quotidiano, valori come il rispetto e l’umanità debbano prevalere nei confronti dell’universo femminile”.

“Purtroppo nel mondo, una donna su tre ha subito violenza fisica, psicologica o sessuale, un dato che in alcuni Paesi sale addirittura fino a quasi sette donne su 10. Anche in Italia le donne vittime di femminicidio sono state e sono ancora un numero elevatissimo (112 nel 2020 e da inizio anno già superati i 100 casi, circa uno ogni tre giorni), mentre sono quasi sette milioni quelle che hanno subito nel corso della propria vita una violenza fisica o sessuale, pari a quasi un terzo della popolazione femminile tra i 16 e i 70 anni. Un’escalation di violenza con la quale non si può convivere e sulla quale è fondamentale tenere alta l’attenzione ed agire tempestivamente. L’impegno costante della Lega Salvini Premier a tali tematiche, ha dimostrato concretamente la possibilità di ottenere importanti risultati (vedi approvazione del Codice Rosso da parte del ministro Bongiorno)”.

Panchina Rossa e un flash-mob degli studenti del Falcone: tutte le iniziative a Loano

A Loano la Giornata sarà celebrata con una serie di iniziative organizzate anche in collaborazione con l’istituto Falcone e a cui parteciperanno anche gli studenti.

Giovedì 25 novembre alle 9 è in programma la “inaugurazione” di una nuova “Panchina Rossa” contro la violenza sulle donne donata da Conad e collocata nei pressi della Fontana Giovanna, accanto al municipio di Palazzo Doria. La nuova panchina è stata donata in ricordo di Jessica Novaro, 30enne dipendente della catena di supermercati che lo scorso mese di dicembre è stata uccisa dal compagno della madre. Il palazzo del municipio sarà a sua volta “illuminato” di rosso, colore da sempre simbolo delle campagne contro la violenza di genere. A seguire, i rappresentanti dell’amministrazione comunale si recheranno presso l’altra Panchina Rossa collocata nell’area dei Giardini Caduti di Nassiryia, accanto a Palazzo Kursaal. Più tardi alcune classi dell’indirizzo Sistema Moda torneranno in piazza Italia a Loano e daranno vita al flash-mob contro la violenza sulle donne organizzato con il patrocinio del Comune di Loano e la collaborazione del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi.

Sempre giovedì 25 novembre dalle 18 alle 21 presso il “Vittorino” di corso Roma si terrà una serata dal titolo “Respect against indifference”, evento di sensibilizzazione per la “Giornata internazionale contro la violenza sulla donna” con raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi (offerta minima 5 euro). Ai partecipanti è richiesto di indossare un capo rosso a scelta. L’evento è organizzato da un gruppo di amiche (“Quelle del Cappotto”) in collaborazione con il Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi, con le associazioni #cosavuoichetilegga e Studio ProArt e gode del patrocinio del Comune di Loano. La parte musicale della serata sarà curata dal Dj e producer internazionale, nonché ballerino, Roberto Grasso, in arte “Ro Beat””. Pro Art Studio Danza si esibirà con una coreografia a tema e per l’allestimento verranno esposti quadri di Isabella Monteleone e foto di Sara Canepa. Le autorità presenti, tra cui il Sindaco Luca Lettieri e il Consigliere Regionale – Presidente della seconda Commissione – Brunello Brunetto, interverranno per un saluto.

Inoltre in occasione della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, sui canali social del Comune di Loano verrà presentato il videoclip di “27 Rose”, brano nato da un’idea di Sara Basso con testo di Monica Caccia, musica di Davide Redegalli e arrangiamenti sono dei 4sixtyfive.

Il brano ha come tema principale una particolare forma di violenza sulle donne: quella psicologica. Nella canzone viene raccontata la storia di una ragazza vittima di molestie che, dopo un percorso di sofferenza, supportata dagli amici e dalle forze dell’ordine, riesce a vincere la propria battaglia e a ritrovare se stessa. Il video musicale è stato girato dal fotografo Alessandro Gimelli, che ha messo a disposizione del progetto la sua arte e il suo tempo in forma totalmente gratuita; le clip animate sono state realizzate da Franco Ciricillo e Davide Redegalli; hanno contribuito alla realizzazione del video anche l’attrice Alessandra Munerol e Stefano Ghilino.

“Donne in Afghanistan: ieri, oggi … domani?”: il convegno organizzato da Fidapa BPW Italy – sezione di Savona

“Donne in Afghanistan: ieri, oggi … domani?”: è l’evento organizzato dalla Sezione di Savona della Fidapa BPW Italy in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne per sensibilizzare, stimolare riflessioni e focalizzare l’attenzione sui diritti negati. Si terrà giovedì 25 novembre alle ore 17:30 presso le Officine Solimano in piazza Pippo Rebagliati.

La realizzazione del cambio di passo verso la parità di genere passa necessariamente attraverso la cultura che è agente del cambiamento: in quest’ottica la Fidapa da sempre si impegna a praticare e promuovere la lotta contro ogni forma di violenza e contro gli stereotipi, sostenendo la valorizzazione delle competenze e dei talenti a prescindere dal genere.

Ospite d’eccezione S.A.R. Soraya Malek Principessa d’Afghanistan – nipote del Re Amanullah e della regina Soraya, sovrani illuminati e modernizzatori che hanno regnato dal 1919 al 1929 – che accompagnerà i presenti in un viaggio attraverso la storia e la cultura del suo paese con un occhio di riguardo ai diritti delle donne. Da sempre impegnata a promuovere il lavoro e la dignità delle donne afghane, sostiene iniziative che coinvolgono in particolare l’artigianato femminile d’eccellenza.

Saranno presenti per Emergency la dottoressa Monticelli, responsabile Liguria, che ne illustrerà le finalità e la dottoressa Valenti, responsabile della divisione pediatrica, che porterà la sua esperienza personale nei territori afghani.

“Non bastano certo una ‘Giornata’ od un convegno per costruire un cambiamento culturale e combattere violenza di genere e gli stereotipi, ma è di fondamentale importanza mantenere sempre alta l’attenzione sull’argomento, lavorando con le istituzioni, le scuole di ogni ordine e grado, facendo rete con le altre associazioni, portando avanti azioni concrete – dicono dal movimento savonese – Sarà questo l’impegno della nostra Sezione in questo biennio. C’è bisogno di un grande impegno di donne e uomini insieme. Fidapa Savona c’è!”.

L’evento è patrocinato da Fidapa BPW Italy Distretto Nord Ovest, Comune di Savona, Emergency, Telefono Donna Savona, Sportello Antiviolenza Alda Merini.

La Fidapa BPW Italy è un movimento di opinione indipendente che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. FIDAPA BPW Italy è un’associazione composta, in Italia da circa 10.000 Socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women) e si articola in 300 Sezioni distribuite su tutto il territorio nazionale, raggruppate in 7 Distretti.

La professoressa Arianna Rotondo, autrice del libro “Uno zaino già pronto per il viaggio” che raccoglie scritti su Etty Hillesum, sarà protagonista di una conversazione via web promossa dal Centro italiano femminile di Finale Ligure domenica 28 novembre, alle ore 17,30, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Per collegarsi alla conversazione con Arianna Rotondo (ricercatrice di storia del cristianesimo e delle chiesa presso l’Università di Catania), basta digitare il link sulla piattaforma Google meet ykq-vxse-kxq.

Tavola rotonda: “Violenza nascosta… quando a subirla è chi ci aiuta”

Mercoledì 24 novembre 2021, ore 16 presso la sede dell’USEI-APS a Savona, in via Giacchero snc (angolo Corso Colombo), nell’ambito della Giornata contro la Violenza di Genere, col patrocinio della Città di Savona, l’associazione USEI – APS (Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia – APS) organizza una tavola rotonda a cui parteciperanno vari rappresentanti delle associazioni di volontariato locale.

“Crediamo che la violenza di genere non coinvolga solo un rapporto diretto tra uomini e donne, ma possa verificarsi anche in altri ambiti di relazioni come, per esempio, il lavoro. Questa tavola su ‘La gestione della violenza nascosta: possibili modelli di soluzione’ si propone di fare il punto su un problema che si verifica molto spesso, del quale non si sente quasi parlare in quanto è una realtà nascosta, la violenza subita dalle donne che si dedicano ai servizi di assistenza familiare, una violenza non sempre fisica, anzi il più delle volte psicologica”.

“La nostra organizzazione sin dalla sua nascita si occupa preferibilmente del mondo dell’immigrazione e, di conseguenza, siamo ricettori diretti di molti dei problemi che si verificano in questo ambiente. Inoltre, l’USEI APS coglierà l’occasione per inaugurare presso il suo Info Point il servizio di ‘Couseling for caregivers’ dedicato a soprattutto a colf e badanti e non solo. A causa dell’emergenza COVID-19 ed in osservanza delle disposizioni in materia di contenimento del virus, la partecipazione a questo evento potrà avvenire esclusivamente da remoto. Si chiede pertanto agli interessati a partecipare di comunicare, ENTRO IL GIORNO 24/11/2021 ORE 11, via email all’indirizzo info@usei.it le proprie generalità, qualifica, eventuale associazione per la quale partecipa, il recapito telefonico ed il proprio indirizzo di posta elettronica (email) al fine di poter inoltrare l’invito a partecipare in videoconferenza”.

Per maggior info al 340 834 8953 oppure scrivere a info@usei.it.

L’Anpi di Vado Ligure in piazza al fianco di tutte le donne vittime di violenza

In occasione della “Giornata internazionale” del 25 novembre contro la violenza sulle donne e di genere, l’Anpi di Vado Ligure scende in piazza “contro ogni attacco ai corpi e alla dignità, a sostegno della libertà e dell’inviolabilità di ciascuna”.

“Le donne hanno partecipato con coraggio e sapienza alla lotta per la Liberazione, hanno combattuto contro il nazifascismo e per l’uguaglianza, la dignità, la libertà, i diritti di tutti e di ciascuna. In continuità con le azioni di quelle donne, portate avanti anche negli anni successivi alla Resistenza, lottiamo contro le radici antiche e profonde della violenza e per rigettare una concezione fascista e maschilista delle donne e della sessualità, che ancora serpeggia nelle nostre società”.

“La violenza sulle donne non è un fatto privato, anche se segna nell’intimo chi ne è toccata: è una questione politica e culturale, in cui sono in gioco la libertà e l’uguaglianza reali, il senso di ciò che siamo e della vita democratica che vogliamo. Sono valori per i quali l’Anpi ha sempre lottato e il 25 novembre rinnoviamo questo impegno. Pensando alle prove e alle violenze indicibili che affrontano, in questa occasione manifestiamo in particolar modo la nostra solidarietà alle resistenti curde, alle donne delle terre afghane e a tutte quelle che ogni giorno attraversano mari, deserti e continenti”.

“Saremo in piazza Cavour a Vado Ligure il 25 novembre, dalle 16 alle 18, con il sostegno di una rete di associazioni del territorio e il patrocinio del Comune di Vado Ligure per una serie di incontri, interventi, letture pubbliche e flash mob che, ci auguriamo, possano contribuire a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della giornata e creare uno spazio sicuro in cui dare voce a coloro che, per troppo tempo, sono rimaste in silenzio”.

Albisola: le iniziative dello Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV

Lo Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV di Albissola Marina vuole ricordare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne con una serie di iniziative che avranno luogo sui territori delle due Albisole.

“Lo Sportello Alda Merini quest’anno si fa in due o meglio…raddoppia” spiega Ilenia Porro, Presidente dell’organismo di volontariato “grazie ad una collaborazione con associazioni locali ed i due Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, il nostro centro di ascolto è stato coinvolto in una serie di iniziative in entrambi i territori per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza delle due Albisole sul tema della violenza sulle donne.”

Giovedì 25 novembre verranno inaugurate due panchine rosse, donate da Conad. La prima panchina contro la violenza di genere, verrà presentata alla cittadinanza presso l’Istituto comprensivo delle Albisole, in loc. La Massa, ad Albisola Superiore, alle ore 9.15, alla presenza di alcuni alunni delle scuole medie di tale istituto. La seconda panchina, invece, verrà collocata vicino al punto vendita Conad, situato a Grana, ad Albissola Marina, e sarà inaugurata alle ore 10 e 30, alla presenza delle istituzioni.

Venerdì 26 novembre, dalle ore 16 e 30 alle ore 18 e 30, si terrà l’evento “Un fiore in bocca”, presso l’Antico Giardino, in Via Italia n. 51 ad Albissola Marina, durante il quale verrà eseguito un laboratorio artistico ed un concerto, per ricordare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Questo progetto nasce dalla volontà dell’Istituto Figlie della Misericordia di mettere a disposizione il loro convento e ad aprirlo alla cittadinanza. La struttura accoglie persone in difficoltà con problematiche abitative e di relazioni familiari e donne rifugiate. L’evento “Un fiore in bocca” sarà una prima nuova apertura dell’Antico Giardino alla Comunità con la prospettiva di ritrovarsi con appuntamenti mensili al fine di favorire l’inclusione degli ospiti della casa di accoglienza con la comunità. In occasione di tale evento, verrà presentato anche il video “Put u in my shoes” a cura dello Sportello Antiviolenza Alda Merini, il quale ha visto coinvolti i Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Savona, membri di AICC e dedicato alle scarpette rosse in ceramica, simbolo di AICC nella lotta alla violenza sulle donne.

Sabato 27 novembre, presso l’Ufficio Iat, in piazzale Marinetti, alle ore 14.30 si terrà il laboratorio creativo a cura di Barbara Vaccari “Dillo con i colori”, dedicato alla tecnica Mixed Abstract Art. Attraverso colori e materiali di recupero, l’artista guiderà i partecipanti in un percorso artistico ed emozionale: tramite tecniche pittoriche, ritaglio e collage, inserimenti grafici si arriverà alla realizzazione di un’opera, che rimanda all’impegno nei confronti di una tematica così rilevante e delicata. Il laboratorio è gratuito ed a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. L’accesso è consentito solo con greenpass. La prenotazione si può effettuare presso Ufficio Turismo del Comune di Albisola Superiore, telefonicamente e tramite mail: tel. 019/482295 int. 262/264 turismo@comune.albisola-superiore.sv.it

A conclusione della settimana, domenica 28 novembre, dalle ore 15 alle ore 18, si terrà un laboratorio collettivo gratuito dal titolo “Il luogo più pericoloso”, di Natalia Saurin e Silvia Levenson, a cura dello Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV e di Amici di Casa Jorn, con la collaborazione di Lions Club Alba Docilia e La Nuova Fenice di Barbara Arto.

I partecipanti al laboratorio sono invitati a portare con sé da casa un piatto e parteciperanno insieme alle due artiste alla loro decorazione con decalcomanie che riportano frasi di denuncia contro la violenza sulle donne.

I piatti saranno, in un secondo momento, cotti nella fornace a cura de La Nuova Fenice di Barbara Arto e poi potranno poi essere ritirati dai partecipanti come ricordo del laboratorio collettivo.

Il Laboratorio sarà presentato in anteprima il 25/11 alle ore 16.00 presso il MUDA dove, per tutta la giornata, girerà in loop il video dell’azione collettiva guidata dalle due artiste e che denuncia una guerra che si consuma quotidianamente ai danni delle donne negli ambienti domestici.

Tutti gli eventi organizzati dallo Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV sono gratuiti e realizzati con il patrocinio di tutti i Comuni coinvolti.

Varazze celebra la Giornata Mondiale Contro la Violenza di Genere

La Città di Varazze, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza di genere presenta due importanti iniziative: la prima GIOVEDÌ 25 novembre, alle ore 16:30, nel controviale Nazioni Unite ci sarà un momento di riflessione e spettacolo grazie alla Croce Rossa di Varazze e all’A.S.D. Danzastudio Varazze, mentre Sabato 27 novembre alle ore 17:00, presso la Sala consiliare del Comune, la Dottoressa Fiorenza Giorgi, Magistrato del Tribunale penale di Savona, sarà relatrice di una conferenza sulle importantissime novità legislative in ordine alla violenza sulle donne.

“Solo consapevolezza, informazione ed impegno possono arginare un problema sempre più dilagante nella nostra realtà – interviene il Sindaco Luigi Pierfederici.

I dati relativi a femminicidi e violenze di vario tipo sono davvero preoccupanti, e interpellano ciascuno di noi ad un personale impegno, sia in ordine ad una maggiore consapevolezza sia in termini di coraggiosa denuncia di fronte a situazioni di criticità. È fondamentale l’apporto di tutte le componenti della società, a partire dalla scuola, per iniziare un percorso educativo di rispetto e stima tra i generi.

L’istituzione delle “panchine rosse” nelle nostre città e l’utilizzo delle “scarpette rosse” devono svolgere la loro funzione simbolica non soltanto in occasione della ricorrenza del 25 novembre ma devono diventare una quotidiano segnale di quella terribile strage perpetrata quasi sempre per un malinteso concetto di amore.

Ringrazio, a nome di tutta l’Amministrazione comunale, la Croce Rossa, l’Associazione Danzastudio e la Dott.ssa Giorgi per l’impegno portato avanti in questi anni sulla tematica – conclude il Sindaco”.

Inaugurazione della “Panchina Rossa” presso la sede di Telefono Donna nel palazzo della Provincia di Savona

In occasione della settimana di iniziative dedicate alla “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” del 25 novembre, questa mattina due importanti eventi presso la Questura di Savona e la Provincia di Savona: inagurazione oggi della Stanza di Ascolto Protetto “Girasole” presso la Questura di Savona e della “Panchina Rossa” presso la sede di Telefono Donna nel palazzo della Provincia di Savona.

Il Presidente Olivieri ha partecipato in Questura all’inaugurazione della Stanza di Ascolto Protetto “Girasole” – realizzata in collaborazione con Fondazione De Mari – un luogo protetto dedicato alle donne che, nell’azione di sporgere denuncia, possono farlo in un ambiente a loro dedicato, sicuro e confortevole.

A seguire, nella sede dell’Associazione Telefono Donna Odv nel palazzo della Provincia, ha inaugurato la “Panchina Rossa” a simbolo e supporto di tutte le donne vittima di violenza. L’iniziativa della Panchina Rossa, promossa e sollecitata da Telefono Donna, è stata accolta con particolare adesione dalla Provincia di Savona che ha voluto realizzarla come concreto simbolo di partecipazione alle attività dell’Associazione e a sostegno di coloro che sul territorio necessitano di aiuto e supporto.

“Queste iniziative – dichiara il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri – ribadiscono quanto sia importante il ruolo delle Istituzioni nell’amplificare e dare maggiore risalto e attenzione a tematiche così importanti come quelle della violenza, promuovendo azioni e messaggi di inclusione e una fondamentale e necessaria cultura di genere a tutti i livelli della società. Ognuno di noi ogni giorno può fare un gesto a supporto di chi lotta contro le violenze anche solo con un messaggio di conforto e speranza. Il mio ringraziamento all’Associazione e alle Volontarie tutte che, con coraggio e costanza, portano avanti ogni giorno una importante attività di sensibilizzazione per il rispetto dei diritti delle donne.”

Panchina rossa inaugurata in Provincia

Inaugurazione della “Panchina dell’alfabeto” presso la sede della Croce Bianca di Savona

In occasione della “Giornata internazionale della violenza sulle donne”, giovedì 25 novembre alle 17 presso la sede della Croce Bianca di Savona si terrà l’inaugurazione de “La panchina dell’alfabeto”, una Panchina Rossa in onore di tutte le vittime di femminicidio. Sono 26 le lettere che compongono i nomi di tutte quelle donne che sono state purtroppo uccise.

La seduta è stata pensata nell’ambito del progetto “Mettiamo a sedere la violenza”, ideato e interamente sostenuto dai militi della Croce Bianca di Savona e che vuole essere “un gesto dal grande valore sociale per non dimenticare nessuna vittima di questo stillicidio e per dare corpo a un messaggio che è importante veicolare ogni giorno. La panchina, inoltre, è stata pensata come ringraziamento per tutte le militesse che offrono il proprio aiuto nella pubblica assistenza”.

La seduta, caratterizzata dalle tinte rosse e da una targhetta, verrà installata nello spazio antistante alla sede della Croce Bianca di Savona in corso Mazzini 58r. Per la sua inaugurazione, a cui è invitata tutta la cittadinanza, verrà realizzata una cerimonia rispettosa del distanziamento sociale, in linea con la vigente normativa anti Covid-19.

All’evento interverranno la presidente savonese di Telefono Donna-Centro Antiviolenza Giuliana Lavagna, i consiglieri della Croce Bianca di Savona e, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, consigliere Luca Burlando.

Ad Alassio va in scena “La Voce delle Donne”

Per la settimana contro la Violenza sulle Donne, va in scena “La Voce delle Donne”: due testi teatrali che parlano di donne, donne ferite, maltrattate, derubate della loro dignità proprio da chi invece dovrebbe essere il loro affetto più caro, il loro sostegno, e che troppe volte si trasforma nel loro principale nemico: l’uomo, il “maschio”.

L’evento, organizzato dall’Assessorato al Volontariato e alle pari Opportunità in collaborazione con Gesco e l’Associazione Culturale il Gabbiano, si svolgerà alla Chiesa Anglicana di Alassio, venerdì 26 novembre. Qui, l’attrice lunigianese Cristina Sarti darà voce a queste donne: un vero e proprio grido delle ferite nel corpo e nell’anima.

I brani sono quelli de “La voce umana” di Jean Cocteau del 1930 che rappresenta una complicata rottura di un rapporto d’amore con in scena solo una donna al telefono con il suo amante dopo essere stata lasciata dal marito; e “Lo stupro” di Franca Rame del 1975 scritto e interpretato da lei stessa riferito ad un episodio realmente accaduto all’attrice, e che ha avuto in lei e nel suo coinvolgimento personale, il tramite migliore per far giungere a tutti, uomini e donne, il messaggio di sofferenza, di dolore e di voglia di riscatto e di denuncia, nei confronti di un sistema “giudiziario” che allora (negli anni ’70) tutelava pochissimo le donne vittime di violenza, sembrava anzi cercare di colpevolizzarle per essersi trovate in simili situazioni. Nella suggestione della Chiesa Anglicana Cristina Sarti renderà omaggio alla grande attrice, interpretando i due testi in uno spettacolo di rara intensità, diretto da Antonio Salines e Luca Sandri.

“Sono testi molto duri – commenta Cinzia Salerno, Consigliera incaricata alle Pari Opportunità del Comune di Alassio – ma la violenza sulle donne è dura e non è una finzione teatrale è reale. Serve qualcosa che apra gli occhi: l’attualità ci rimanda uno scenario raccapricciante”. “La durezza dei brani portati in scena – aggiunge Patrizia Mordente, Assessore alle Pari Opportunità – sarà bilanciata da un’esibizione dei Maestri di Ballo di Tango Argentino. Un ballo antico, sensuale ma garbato, intimo ma equilibrato, avvicina le coppie lasciando però ben al di fuori sopraffazione e aggressività​”.

Dal 26 novembre al 7 dicembre, la facciata del Palazzo Comunale sarà illuminata di arancio, il colore della campagna contro la violenza sulle donne. L’Accesso alla Chiesa Anglicana è libero con green pass.

Gli appuntamenti dello Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Lo Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV di Albissola Marina vuole ricordare la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne con una serie di iniziative che avranno luogo sui territori delle due Albisole.

“Lo Sportello Alda Merini quest’anno si fa in due o meglio…raddoppia” spiega Ilenia Porro, Presidente dell’organismo di volontariato “grazie ad una collaborazione con associazioni locali ed i due Comuni di Albissola Marina e Albisola Superiore, il nostro centro di ascolto è stato coinvolto in una serie di iniziative in entrambi i territori per promuovere e sensibilizzare la cittadinanza delle due Albisole sul tema della violenza sulle donne.”

Giovedì 25 novembre, data ufficiale della celebrazione della Giornata contro la violenza sulle donne, verranno inaugurate due panchine rosse, donate da Conad. La prima panchina contro la violenza di genere, verrà presentata alla cittadinanza presso l’Istituto comprensivo delle Albisole, in loc. La Massa, ad Albisola Superiore, alle ore 9.15, alla presenza di alcuni alunni delle scuole medie di tale istituto. La seconda panchina, invece, verrà collocata vicino al punto vendita Conad, situato a Grana, ad Albissola Marina, e sarà inaugurata alle ore 10 e 30, alla presenza delle istituzioni. Venerdì 26 novembre, dalle ore 16 e 30 alle ore 18 e 30, si terrà l’evento “Un fiore in bocca”, presso l’Antico Giardino, in Via Italia n. 51 ad Albissola Marina, durante il quale verrà eseguito un laboratorio artistico ed un concerto, per ricordare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questo progetto nasce dalla volontà dell’Istituto Figlie della Misericordia di mettere a disposizione il loro convento e ad aprirlo alla cittadinanza. La struttura accoglie persone in difficoltà con problematiche abitative e di relazioni familiari e donne rifugiate. L’evento “Un fiore in bocca” sarà una prima nuova apertura dell’Antico Giardino alla Comunità con la prospettiva di ritrovarsi con appuntamenti mensili al fine di favorire l’inclusione degli ospiti della casa di accoglienza con la comunità. In occasione di tale evento, verrà presentato anche il video “Put u in my shoes” a cura dello Sportello Antiviolenza Alda Merini, il quale ha visto coinvolti i Comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Savona, membri di AICC e dedicato alle scarpette rosse in ceramica, simbolo di AICC nella lotta alla violenza sulle donne.

Sabato 27 novembre, presso l’Ufficio Iat, in piazzale Marinetti, alle ore 14.30 si terrà il laboratorio creativo a cura di Barbara Vaccari “Dillo con i colori”, dedicato alla tecnica Mixed Abstract Art. Attraverso colori e materiali di recupero, l’artista guiderà i partecipanti in un percorso artistico ed emozionale: tramite tecniche pittoriche, ritaglio e collage, inserimenti grafici si arriverà alla realizzazione di un’opera, che rimanda all’impegno nei confronti di una tematica così rilevante e delicata. Il laboratorio è gratuito ed a numero chiuso e con prenotazione obbligatoria. L’accesso è consentito solo con greenpass. La prenotazione si può effettuare presso Ufficio Turismo del Comune di Albisola Superiore, telefonicamente e tramite mail: tel. 019/482295 int. 262/264 turismo@comune.albisola-superiore.sv.it

A conclusione della settimana, domenica 28 novembre, dalle ore 15 alle ore 18, si terrà un laboratorio collettivo gratuito dal titolo “Il luogo più pericoloso”, di Natalia Saurin e Silvia Levenson, a cura dello Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV e di Amici di Casa Jorn, con la collaborazione di Lions Club Alba Docilia e La Nuova Fenice di Barbara Arto. I partecipanti al laboratorio sono invitati a portare con sé da casa un piatto e parteciperanno insieme alle due artiste alla loro decorazione con decalcomanie che riportano frasi di denuncia contro la violenza sulle donne. I piatti saranno, in un secondo momento, cotti nella fornace a cura de La Nuova Fenice di Barbara Arto e poi potranno poi essere ritirati dai partecipanti come ricordo del laboratorio collettivo. Il Laboratorio sarà presentato in anteprima il 25/11 alle ore 16.00 presso il MUDA dove, per tutta la giornata, girerà in loop il video dell’azione collettiva guidata dalle due artiste e che denuncia una guerra che si consuma quotidianamente ai danni delle donne negli ambienti domestici.

Tutti gli eventi organizzati dallo Sportello Antiviolenza Alda Merini ODV sono gratuiti e realizzati con il patrocinio di tutti i Comuni coinvolti.

Cisl Liguria organizza l’incotro: “Quando la violenza viaggia in rete”

Giovedì 25 novembre in occasione della ‘Giornata Mondiale contro la violenza di genere” incontro organizzato dalla Cisl Liguria in collaborazione con Siulp Genova dal titolo: “Quando la violenza viaggia in rete”. Inizio ore 15.30 presso la Sala Brolpasino in piazza Campetto 1 (2 piano) a Genova. Dopo i saluti del segretario generale Cisl Liguria Luca Maestripieri, ci sarà l’introduzione della Coordinatrice Donne Cisl Liguria Daniela Rosselli e poi ci sarà l’intervento dell’avv. Alessandra Volpe, neo Consigliera di Parità della Città Metropolitana di Genova. Quindi gli interventi del segretario generale Siulp Cisl Genova Filippo Nurra e di Emanuela Mortari, giornalista e scrittrice. Modera e conclude Paola Bavoso, segretaria confederale Cisl Liguria.

L’Antico Giardino organizza ad Albisola un evento dedicato al fiore come simbolo di trasformazione e di rinascita

In occasione della giornata contro la violenza di genere l’Antico Giardino, progetto Caritas, insieme al comune di Albissola Marina, allo sportello antiviolenza Alda Merini e a Rosso Pistacchio, organizza un evento dedicato al Fiore come simbolo di trasformazione e di Rinascita. Venerdi 26 novembre, presso le sale/laboratorio e la sala convegni della struttura in via Italia 51 ( ingresso da piazza Lam) verranno organizzati dei laboratori creativi ed artistici a tema (Giacomo Lusso, ceramica, Emanuela Delfino, cucito) e lo shooting fotografico “Come Frida”, aperti sia agli adulti che ai bambini, dalle 16.30 in poi.

Alle 18.30 verrà presentato lo sportello antiviolenza e proiettato il video “Put U in my shoes” (a cura di Sportello Antiviolenza Alda Merini, Rosso Pistacchio e Adcommunications), e di seguito si esibiranno Eliana Zunino e Marta Giardina (voce), Marco Pizzorno (chitarra classica), Dino Cerruti (contrabbasso e strumenti a corde) in un repertorio dedicato alla Rinascita ed alle grandi figure femminili della musica leggera.

Nella sala convegni sarà allestita mostra fotografica tematica di Marco Toschi. Green pass obbligatorio come da direttive governative. L’evento si svolgerà al coperto fino a capienza massima raggiunta.

Panchine rosse donate da Conad

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, Conad Nord Ovest sostiene il progetto Panchine Rosse, lanciato dagli Stati Generali delle Donne, promuovendo l’installazione di centinaia di panchine rosse nelle Regioni di competenza della cooperativa.

Sono oltre 250 le panchine rosse donate complessivamente da Conad Nord Ovest e dai suoi Soci, di cui 23 in Liguria. Le panchine, molte delle quali già in via di installazione, sono collocate presso i punti vendita Conad, le sedi territoriali della cooperativa, in aree verdi e presso scuole medie e superiori, in collaborazione con i Comuni, con le associazioni ed i centri antiviolenza locali in Toscana, Emilia, Liguria, Lazio, Piemonte, Sardegna e Valle d’Aosta.

Ad Albenga Conad Nord Ovest ha donato una Panchina Rossa, segno tangibile della volontà e dell’impegno a respingere ogni violenza e discriminazione sulle donne. La panchina è stata collocata all’ingresso degli uffici della Cooperativa situati presso Regione Cime di Leca. All’evento inaugurale hanno partecipato il Vice Sindaco del Comune di Albenga dott. Alberto Passino, la Presidente del Centro Antiviolenza Artemisia Gentileschi di Albenga, Caterina Giraudo, i Consiglieri di Amministrazione Conad Nord Ovest del territorio Franco Lupi, Davide Reviglio e Massimo De Toma, insieme ad una delegazione del Personale di sede.