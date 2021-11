Giampiero Morabito, lo youtuber savonese che racconta la Juventus: “Apprezzato perché obiettivo”

“Fino all’iscrizione, forza Juventus”, questo lo slogan con cui lo youtuber savonese Giampiero Morabito presenta il canale YouTube creato per parlare della sua grande passione. Un rivisitazione dell’ormai noto “Fino alla fine”.

Aperto nel febbraio 2020, prima dello scoppio della pandemia, viene alimentato con cronache delle partite da un anno e mezzo: la ripresa estiva post lockdown e la stagione scorsa. Lo schema è semplice e diffuso su YouTube: inquadratura fissa su Morabito che racconta e commenta in diretta le partite bianconere. Altri video, invece, sono di commento. Il canale "Giampiero Morabito Juventus" ha raccolto più di seimila iscritti al momento.

“L’idea – racconta Morabito – è nata guardano Nati per vincere, un canale YouTube a tema bianconero di cui ho riproposto lo schema con delle varianti: nessuna sedia spaccata ad esempio. Ovviamente, cerco anche io di dare colore al racconto del match e, a mo’ di grande fratello, far vedere senza filtri emozioni, gioie, dolori ed eccessi di un tifoso che segue con ardore la propria squadra. Abito in un condominio e dunque non è bene esagerare”.

Ottenere iscritti senza sponsorizzazioni, “mai fatta una” afferma, e riuscire a guadagnare qualcosa non è facile in un mondo dove la concorrenza è spietata. “Cerco di distinguermi – commenta – in primis provando a essere oggettivo nei giudizi e nelle analisi. Se la Juventus gioca male è corretto dirlo così come non disdegno di elogiare le altre squadre quando vanno bene. A volte, capita di seguire anche partite senza la Juventus, come fatto recentemente con Lazio-Inter. Penso che sia questo il segreto dell’apprezzamento nei miei confronti”.

Trentasette anni, Morabito è nato in Calabria e si è trasferito a Savona nel 1992 dove lavora come marmista. Un cambiamento di regione che accomuna moltissime persone. Molto meno comune il percorso che lo ha portata a sostenere la Vecchia Signora. Con un papà interista, sarebbe stato naturale affezionarsi ai colori nerazzurri. Ma poi, oltre a una cugina, si è messo in mezzo Roberto Baggio, il “divin codino” che aveva il potere di trasformare fedi e passioni. Passione poi consolidata dalle pennellate del Pinturicchio contemporaneo, Alessandro Del Piero. “Sogni nel cassetto? – conclude – mi piacerebbe essere ospite in qualche programma televisivo, ma per ora mi godo questo bel divertimento”.