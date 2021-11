Gestione Pnrr, professionisti al servizio di Regioni ed enti locali: incarichi entro l’anno

Liguria. Il consigliere regionale Davide Natale (Pd-Articolo Uno) ha presentato un’interrogazione, sottoscritta da tutto il gruppo, in cui ha chiesto alla giunta i fabbisogni per la Liguria e le modalità delle assunzioni di personale per gestire le complesse procedure del Pnrr.

Il consigliere ha ricordato che il Governo ha previsto l’assunzione a tempo determinato di mille professionisti che saranno messi a disposizione dalle Regioni agli Enti Locali e ripartisce tra le Regioni 320,3 milioni affinché i presidenti conferiscano questi incarichi.

L’assessore Scajola, su delega del presidente della giunta regionale e assessore alla sanità Giovanni Toti, ha puntualizzato che questi incarichi saranno solo di collaborazione e che questi soggetti non saranno coinvolti direttamente nella realizzazione dei progetti del PNRR.

L’assessore ha spiegato che le Regioni si avvarranno del portale di reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica in cui gli interessati dovranno inserire la propria candidatura, dopo di che il dipartimento fornirà, entro 10 giorni, l’elenco dei professionisti coerente con i profili individuati nella definizione dei fabbisogni e che il conferimento degli incarichi dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre.