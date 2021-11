Gatto smarrito nella frazione finalese di Perti, l’appello per ritrovarlo

Finale Ligure. E’ da giovedì scorso che Pogo, gatto di otto anni grigio e riconoscibile per la sua coda dalla punta bianca, non ha fatto più ritorno a casa. A lanciare l’allarme il proprietario.

L’ultima volta il gatto era stato visto in via Damiano Fulcheri, in località Chiazzari, nella frazione finalese di Perti.

“Sono preoccupato soprattutto perché ci siamo trasferiti da poco a Perti e non credo possa conoscere i dintorni” afferma preoccupato il padrone. “Inoltre il meteo di questi giorni non ci aiuta nelle ricerche. Siamo molto preoccupati”.

L’invito è quindi quello rivolto a chiunque: chi riuscisse a riconoscere il gatto smarrito può chiamare i numeri 346.5382004 o 373.5091178. Per chi lo trovasse è prevista una ricompensa.