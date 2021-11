Garlenda, i Lions organizzano ciclo di incontri sulle origini del cristianesimo ad Albenga e sulle religioni monoteiste

Garlenda. È stato un successo l’incontro, promosso dal Lions Club Albenga Valle del Lerrone Garlenda con il Patrocinio del Comune di Garlenda, che si è svolto nel pomeriggio di sabato 30 ottobre dal titolo “Le origini del cristianesimo in Albenga e nella Val Lerrone” con la professoressa Claudia Milani in qualità di relatore. Rispettando le normative vigenti, la capienza della palestra comunale è stata a tratti insufficiente ad ospitare tutte le persone che hanno voluto partecipare all’evento.

Si tratta della prima di un ciclo di 4 conferenze comprese sotto il più ampio titolo “Dalle origini cristiane in Albenga, un excursus sulle tre grandi religioni monoteiste” che nel corso dei prossimi mesi andrà completandosi toccando altri tre comuni dell’entroterra.

Come ci spiega il presidente del L.C. Albenga Valle del Lerrone Garlenda: “Il progetto è di attivare un percorso che coinvolga i comuni, le parrocchie e le altre associazioni di volontariato sul territorio per presentare le tre religioni monoteiste che, da sole, raggruppano più di metà della popolazione mondiale (cristianesimo, Islam ed ebraismo). Temi di attualità, di interesse globale affrontati con sentimenti di curiosità, conoscenza, volontà di ascolto e di scoperta partendo dal territorio che ci circonda: Albenga e la Val Lerrone. Non solo perché è il territorio in cui viviamo, ma anche perché in questa zona il cristianesimo si è radicato fin dalle sue origini, come testimoniano l’architettura, l’arte e l’archeologia. Muoveremo quindi dalle origini cristiane in Albenga e nel suo entroterra, per esplorare i cinque continenti”.

Il prossimo incontro è previsto nel pomeriggio di sabato 20 novembre presso il Salone delle feste di Villanova d’Albenga. Questa volta il titolo sarà: “Cristiano è sinonimo di cattolico? Le diverse chiese e denominazioni cristiane”.