Funivie, rinnovata la cassa integrazione per i 66 lavoratori fino a novembre 2022

Savona/Cairo Montenotte. E’ stato siglato oggi in Regione, alla presenza dell’assessore regionale al Lavoro Gianni Berrino, delle organizzazioni sindacali, della Rsu e dei vertici dell’azienda, l’accordo, della durata di un anno, per la cassa integrazione dei 66 dipendenti di Funivie SpA.

L’intesa relativa all’indennità di trattamento straordinario di integrazione salariale che decorre dal 16 novembre di quest’anno fino al 15 novembre 2022, si è resa necessaria per l’indisponibilità dell’infrastruttura in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del mese di novembre 2019.

E’ stato così sciolto anche il nodo cassa integrazione dopo l’incontro in Regione della scorsa settimana. Il bando per i lavori di ripristino dovrebbe essere chiuso entro fine dicembre e per la fine del 2022 l’impianto funiviario dovrebbe tornare operativo.

Dopo l’approvazione, la scorsa settimana, dell’emendamento “in versione soft” (che ha previsto solo lo stanziamento delle risorse per la cassa integrazione per il 2022) e l’annuncio per la conclusione dei lavori entro la fine del prossimo anno c’è ancora attesa della risposta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 900 mila euro mancanti per il finanziamento dei lavori di ripristino. Ma su questo fronte, sia gli onorevoli leghisti che il deputato Dem Franco Vazio hanno rassicurato e assicurato che il reperimento delle risorse sarà realtà.