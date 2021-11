Funivie, Lega: “Risorse in arrivo per i lavori di ripristino dell’impianto”

Savona. “I soldi che mancavano all’appello per Funivie Spa a Savona sono in dirittura d’arrivo. La copertura finanziaria per i lavori di ripristino verrà garantita grazie all’ordine del giorno della Lega a firma dei senatori Ripamonti e Bruzzone approvato in Commissione Trasporti al Senato che impegna il governo a reperire nel più breve tempo possibile le risorse necessarie”.

Lo affermano i parlamentari della Lega Edoardo Rixi (responsabile nazionale Infrastrutture e componente Commissione trasporti alla Camera), Paolo Ripamonti (vice presidente Commissione Industria e commercio al Senato) e Francesco Bruzzone (componente Commissione parlamentare per le questioni regionali).

Nel documento si esplicita come gli stanziamenti siano da reperire nella legge di Bilancio in discussione o in uno dei fondi istituiti presso il Mef.

“i finanziamenti devono essere messi a disposizione del Commissario straordinario per l’avvio dei lavori e per la realizzazione dell’opera”.

“Un passo avanti che metterà fine alle preoccupazioni dei lavoratori con l’obiettivo di far tornare operativo prima possibile l’impianto per tutte le rinfuse” concludono i parlamentari della Lega.