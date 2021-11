Funivie, entro fine 2022 saranno terminati i lavori di ripristino

Savona/Cairo Montenotte. A dicembre sarà chiuso il bando (aperto entro fine novembre) per i lavori di ripristino dell’impianto, poi saranno necessari 12 mesi (fine 2022) per la ricostruzione. Invece, per la proroga di un anno della cassa integrazione per i lavoratori di Funivie ci sarà un incontro l’11 novembre.

Sono queste le novità della partita Funivie emerse dall’incontro, richiesto dalle sigle sindacali, che si è tenuto in Regione oggi pomeriggio a cui hanno partecipato gli stakeholders coinvolti: i sindacati (Cgil, Cisl e Uil), il commissario per la ricostruzione Vittorio Maugliani, l’amministratore delegato di Funivie S.p.A. Paolo Cervetti, gli assessori regionali Gianni Berrino (al lavoro) e Andrea Benveduti (allo sviluppo economico), il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri, i sindaci di Savona Marco Russo e di Cairo Paolo Lambertini. Invece, assente il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, per i parlametari presente solo il senatore leghista Paolo Ripamonti.

Le richieste avanzate dai sindacati, promotori dell’incontro, miravano a fare chiarezza sulla questione. In particolare, risorse stanziate per il finanziamento della proroga degli ammortizzatori sociali in scadenza, attivazione della procedura e tempi di definizione dell’accordo per la proroga della CIGS; risorse necessarie e disponibili per il ripristino dell’infrastruttura; stato di avanzamento dei lavori per il ripristino; attività di manutenzione ordinaria delle parti elettriche e meccaniche e presidio della linea; risorse necessarie e tempi preventivabili per la piena ripresa dell’attività; prossimi adempimenti normativi necessari per il totale recupero e la messa in funzione dell’infrastruttura.

“Siamo molto preoccupati per le condizioni finanziarie stando a quanto comunicato dall’amministratore delegato di funivie che ha riferito di avere ossigeno solo fino a fine anno”, hanno commentato i sindacati in una nota.

“Abbiamo ulteriormente chiesto – spiegano i sindacati – di mettere in campo risorse economiche per la manutenzione della linea. Infine abbiamo concordato di costruire un tavolo territoriale insieme a sindacato, istituzioni locali e autorità portuale per porre le basi del progetto di sviluppo da sostenere nei confronti con i Ministeri competenti e per individuare una gestione commissariale temporanea che garantisca la continuità operativa“. Solo un onorevole al confronto: “La presenza di Paolo Ripamonti – hanno aggiunto – è stata importante per fotografare lo stato dell’arte e definire il programma dei prossimi appuntamenti”.

Dopo l’approvazione, la scorsa settimana, dell’emendamento “in versione soft” (che ha previsto solo lo stanziamento delle risorse per la cassa integrazione per il 2022) c’è ancora attesa della risposta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze per i 900 mila euro mancanti per il finanziamento dei lavori di ripristino. Ma su questo fronte, sia gli onorevoli leghisti che il deputato Dem Franco Vazio hanno rassicurato e assicurato che il reperimento delle risorse sarà realtà.