Finale Outdoor Region: progetto per la manutenzione e valorizzazione dei sentieri escursionistici

Finale Ligure. Se spesso si parla della necessità di manutenzione dei sentieri frequentati dalle mountain bike che sia per numero di passaggi che per tipologia di fruizione sono i più esposti ad usura, non meno importante è la manutenzione dei sentieri per l’hiking.

Il territorio finalese conta numerosi sentieri escursionistici di grande interesse naturalistico, paesaggistico e storico che, se adeguatamente mantenuti e valorizzati, possono essere una risorsa turistica al pari dei sentieri mountain bike o delle falesie di arrampicata, in grado di attrarre un pubblico già presente nella Finale Outdoor Region, ma che può sicuramente crescere.

In quest’ottica, è stato avviato in collaborazione con l’Unione Provinciale Albergatori e con il supporto del Comune di Finale Ligure attraverso la tassa di soggiorno, un primo progetto di valorizzazione a fini turistici di alcuni sentieri per l’escursionismo. Il primo ad essere oggetto di intervento è il sentiero Varigotti/La Selva dove i lavori sono in corso di completamento.

In particolare, l’intervento prevede operazioni di sfalcio della vegetazione, sistemazione del fondo – soprattutto in ottica di una fruizione adatta un ampio pubblico, comprese le famiglie -, sistemazione di schive dell’acqua e installazione di adeguata segnaletica.

Oltre agli interventi infrastrutturali, il progetto prevede anche azioni per la promozione del percorso tra cui la digitalizzazione del sentiero, il caricamento sul portale maps.finaleoutdoor.com e sul sito www.finaloutdoor.com, la realizzazione di contenuti fotografici e video, la promozione tramite i canali di comunicazione della Finale Outdoor Region e attraverso azioni di comunicazione specifiche sulla stampa nazionale.

Il progetto di valorizzazione del sentiero Varigotti/La Selva rappresenta un primo passo verso un modello di lavoro sul prodotto escursionismo e turismo slow che si intende portare avanti nel prossimo futuro e che potrà essere esteso ad altri itinerari, alcuni dei quali (Sentiero Verzi/Ponti Romani/Arma delle Manie, Sentiero del Pellegrino, Sentiero Balcone sul Mare) sono già stati oggetto di primi sopralluoghi, utili per individuare gli interventi necessari alla loro valorizzazione. Lo stesso modello di intervento, valorizzazione e promozione può essere replicato su altri territori appartamenti a tutti i comuni della Finale Outdoor Region.