Fiere, spettacoli per famiglie, concerti, arte contemporanea: sfavillante domenica di eventi in provincia

Il 21 novembre 1964 a New York aprì al traffico il Ponte di Verrazzano, all’epoca il sospeso più lungo al mondo, che collega i distretti Brooklyn e Staten Island, sovrappassando lo stretto braccio di mare Narrows, e intitolato al navigatore Giovanni da Verrazzano. Oltre mezzo secolo dopo noi “viaggiatori” della domenica potremo spostarci da un “distretto” all’altro della nostra provincia percorrendo il “ponte” dell’agenda di IVG.it, di cui riportiamo gli eventi in cui sarà impossibile non “sostare”.

Ci sarà aria di festa a Savona, dove si terrà infatti il Mercato Straordinario di Natale. I commercianti coinvolgeranno i clienti offrendo loro una sicura garanzia di acquisti di alto livello. Sul “piatto” un vasto assortimento di prodotti e tutte le novità delle collezioni autunno – inverno nei diversi settori. I banchi saranno ricchi di speciali occasioni che vanno dall’abbigliamento agli accessori per uomo e donna, dall’enogastronomia all’artigianato a creazioni artistiche.

A Quiliano andrà in scena lo spettacolo per famiglie “Pinocchio nel Paese della Meraviglia”, una riduzione molto particolare della famosa favola di Collodi, selezionata dalla direzione artistica del XXVI Festival Internazionale di Santa Sofia nel 2017. L’originale e intensa show segna l’incontro fra Chiara Peirone, insegnante di pole dance e danza irlandese, e Luisa Vassallo, clown e scrittrice. Dopo numerose repliche la pièce ha suscitato interesse grazie anche alle arti miste in scena: la parola è infatti quasi totalmente sostituita dall’espressività, dalla mimica e dalla corporeità dei personaggi.

L’Associazione Musicale Loanese inaugura la ripresa dell’attività artistica con un concerto che vuole essere un’auspicio di rinascita e ripartenza, ricordando in particolare le vittime del Covid-19. Con la partecipazione del Coro Lirico “Giuseppe Manzino” di Savona e del Coro “Ino Minì” di Arenzano il Coro Polifonico “Città di Loano” eseguirà il “Requiem op. 48” di Gabriel Fauré. I gruppi saranno accompagnati dal pianista Luca Felice e diretti dal maestro Mattia Pelosi.

A Tovo San Giacomo l’associazione Pro Musica Antiqua di Savona invita al concerto del Pertini Brass Ensemble, sotto la direzione del maestro Fabio Fabbri e con la direzione artistica della professoressa Marieke Smits. Saranno eseguiti brani di Jean Baptiste Lully, Henry Purcell, Tielmann Susato, Otto Wagner e Werner Schirmer. Lo spettacolo si svolgerà in collaborazione con il Liceo Musicale “Sandro Pertini” di Genova, la Confraternita San Carlo e il Comune.

Onzo ospita la mostra “Oceania”, in cui le opere di Luca Gavarini dialogano con antichi manufatti provenienti da Papua Nuova Guinea, che diventano così elementi di un alfabeto metaforico fatto di forme, colori e segni, usato da Gavarini per evocare storie nuove ma senza tempo, che parlano di bellezza e conoscenza. La sua pittura è raffinata e profonda. La grande opera che dà il titolo all’esposizione è costruita su un modulo incardinato sulla sequenza di Fibonacci, creando un sistema armonico in cui trovano vita gli animali delicati e potenti immaginati dall’artista ventimigliese.