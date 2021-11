Fiere ed eventi: stanziati 200.000€ per le imprese liguri

La Liguria è una regione che attira turisti e persone durante tutto l’anno, da una parte perché è presente una grande varietà di ambienti ed ecosistemi da visitare, dall’altra per la quantità di siti culturali e storici che arricchiscono tutto il territorio.

Per una volta, però, sarà la Liguria ad andare oltre confine, per conoscere il resto del mondo.

Come? Grazie all’opportunità dedicata a tutte le imprese liguri, che le vedrà protagoniste di fiere ed eventi internazionali.

Per divulgare il lavoro e le tradizioni delle imprese della regione, sono stati stanziati 200.000€ con l’obiettivo di incentivare la partecipazione delle aziende liguri a fiere nazionali ed estere.

Fino alla fine del 2021, le imprese potranno ottenere un contributo fino a 5.000€ pari al 60% delle spese ammissibili per la loro presenza alle fiere, sia per quelle che si svolgono all’estero, sia per quelle presenti in Italia con una qualifica internazionale.

Questo sì che è un…evento unico! Contatta IncentiviItalia al numero 019.2190.607 oppure visita il sito www.incentiviitalia.com per scoprire come portare la tua azienda oltre confine.