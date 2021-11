Albisola Superiore. È stato spento in via definitiva, intorno alle 22, l’incendio boschivo divampato nel tardo pomeriggio di ieri a Luceto, frazione di Albisola Superiore.

I vigili del fuoco, impegnati per ore, nella notte hanno poi completato la messa in sicurezza dell’area e la bonifica e ora si attende di conoscere l’esatta entità dei danni, anche se per fortuna non sono state coinvolte persone né abitazioni.

Ancora da chiarire anche le cause che hanno dato vita all’incendio, divampato davanti al Golf Club. Sul posto hanno operato due squadre dei vigili del fuoco (una di Varazze e una di Savona) e i volontari della Protezione Civile.

A rendere difficoltose le operazioni è stato il forte vento che ormai da giorni si sta abbattendo su tutta la Liguria e che ieri ha portato ad alcune ripartenze di focolai.