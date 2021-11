Festività natalizie, al via “Albenga s’illumina d’immenso”: ecco il calendario degli eventi

Albenga. Per il terzo anno di fila Albenga si prepara a stupire cittadini e visitatori con “Albenga s’illumina d’immenso”. Il 4 dicembre alle ore 17,30 si accenderanno le proiezioni architetturali nel Centro Storico in un evento durante il quale sarà presentato anche il ricco calendario delle manifestazioni natalizie.

Un’edizione di “Albenga s’illumina d’immenso” che sarà ancora più ricca quest’anno grazie all’impegno dell’amministrazione comunale e alla collaborazione degli sponsor. Vi saranno, infatti, nuovi punti di proiezione e nuovi edifici che, in occasione delle festività natalizie, saranno valorizzati e impreziositi con proiezioni che lasceranno grandi e piccini letteralmente a bocca aperta.

“Le proiezioni di Albenga sono uniche e inimitabili. Non si limitano, infatti, a proiettare su pareti ed edifici immagini natalizie, ma, grazie alla qualità e all’accuratezza con la quale vengono studiate e realizzate riescono ad esaltare gli aspetti architetturali degli splendidi edifici storici e dei monumenti che, nel comprensorio, sono propri solo della Città delle Torri” fanno sapere dal Comune.

Con le proiezioni di quest’anno, inoltre, Albenga vuole mostrare ed esaltare, ancor più, le sue caratteristiche intrinseche. Albenga è arte, storia e cultura, per questo in occasione del centenario dalla nascita di Emanuele Luzzati – scenografo, animatore, illustratore genovese – l’amministrazione comunale ha deciso di rendergli omaggio proiettando le sue opere e inaugurando un’esposizione che sarà visitabile per tutto il periodo natalizio presso la mostra Magiche Trasparenze di Palazzo Oddo.

Questi e molti altri eventi animeranno Albenga durante tutto il periodo natalizio e che saranno presentati dall’Amministrazione comunale in occasione dell’accensione delle proiezioni.

Il calendario delle manifestazioni natalizie sarà consultabile on-line (sul sito e sulle pagine social del Comune di Albenga e di Scopri Albenga) e presto distribuito anche nella sua versione cartacea.

Afferma il Vicesindaco Alberto Passino: “Il Natale nella Città delle Torri è sempre più ricco grazie al grande lavoro di coordinamento tra Comune, realtà locali, associazioni e aziende. Per questo voglio ringraziare innanzitutto gli sponsor che ci hanno permesso di realizzare le proiezioni: Coop Liguria, Esselunga, Ruote d’Epoca, Icose, Engie, Energia Azzurra gruppo Egea, Bacchetta, Stampa digitale 2T, Castelbianco Hops, associazione “Tra le Torri”. Un ringraziamento anche agli enti patrocinanti come Regione Liguria, Provincia di Savona e la Lele Luzzati Fondation e alla Diocesi di Albenga e Imperia. Oltre alle proiezioni anche quest’anno, grazie all’impegno dell’assessore agli eventi Marta Gaia, siamo riusciti ad organizzare un ricco calendario eventi con tante proposte ed iniziative per i nostri concittadini e per i turisti che visiteranno la nostra splendida città nel periodo delle festività natalizie”.

Afferma l’assessore agli eventi Marta Gaia: “La luce e le immagini diventano un mezzo attraverso il quale diffondere l’arte e la bellezza. I palazzi del centro storico con le loro peculiarità architettoniche e storiche sono il palcoscenico ideale per le proiezioni, proprio per le premesse fatte quest’anno abbiamo voluto dedicare la maggior parte delle opere ad un grande artista e sceneggiatore ligure, Emanuele Luzzati. I colori e i temi delle sue opere faranno da cornice a mercatini, concerti, spettacolo e letture per bambini. Oltre alle opere di Luzzati troveremo l’opera della graffitista Shamsia Hassani già accesa su palazzo Peloso Cepolla in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne e la natività di Carlo Maratta. Il calendario, inoltre, sarà arricchito dalla mostra dello stesso Luzzati, elemento distintivo che caratterizzerà, con il suo alto profilo artistico, il Natale ingauno. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo importante obbiettivo.”

Conclude il sindaco Riccardo Tomatis:“Anche quest’anno abbiamo fatto una scelta coraggiosa date le incognite e le difficoltà legate al Covid e siamo riusciti a presentare un bel calendario eventi.

Le nostre proiezioni hanno avuto un enorme successo negli anni scorsi e sono diventate un appuntamento fisso e attesissimo non solo per i nostri concittadini, ma anche per i visitatori delle cittadine del comprensorio e per i turisti. La nostra città ha caratteristiche uniche che le proiezioni esaltano e accentuano rendendo lo spettacolo unico e inimitabile. Quest’anno saranno proiettate anche le opere di Luzzati e, tra gli eventi vediamo la presenza della mostra nella quale saranno esposte le sue opere. Era da molto che Albenga non vedeva un artista di tale valore. Invito tutti a visitarla”.

