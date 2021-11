Festival Internazionale di Musica: concerto pianistico a Vado nella chiesa di San Maurizio 

Vado Ligure. Nuovo appuntamento con il Festival Internazionale di Musica venerdì 26 novembre alle ore 21 nella chiesa di S. Maurizio a Vado Ligure con un nuovo evento promosso dall’Associazione Ensemble Nuove Musiche: il concerto pianistico di Ai Watanabe.

La giovane pianista, già vincitrice di numerosi concorsi, sarà la prossima protagonista del Festival che saprà coinvolgere con musiche di Amit Weiner, Isaac Albéniz, Maurice Ravel. Per l’occasione si ascolterà in prima esecuzione assoluta “Prelude, Fugge and Ostinato for Piano”di Amit Weiner.

Nata in Giappone, Ai Watanabe ha studiato pianoforte sotto la guida di Etsko Tazaki presso la Scuola Superiore e l’Università di Musica “Toho” a Tokyo. Dopo il successo di pubblico che ha accolto le sue esecuzioni del Concerto n. 1 di Liszt alla Sumida Triphony Hall (Tokyo) e dal Concerto n. 2 di Brahms alla Izumi Hall (Osaka), si sta affermando anche in Europa. Nel 2009 ha vinto il Premio Via Vittoria che le ha permesso di perfezionarsi presso il Conservatorio S.Cecilia di Roma. È successivamente ritornata in Italia nel 2011 per proseguire gli studi con Francesco Martucci. Nel marzo 2016 ha conseguito la laurea in pianoforte ad indirizzo solistico-concertistico (Master di II livello), sotto la guida di Giovanni Bellucci, presso il Conservatorio G.Verdi di Milano.

Ha vinto il primo premio assoluto del 32° Concorso Pianistico Città di Albenga. È risultata vincitrice della IV Selezione Giovani Musicisti dell’Accademia musicale Praeneste a Roma e il secondo premio al Liszt International Music Competition tenutosi presso l’Accademia d’Ungheria a Roma.

Evento gratuito, obbligo di Green Pass.