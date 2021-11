Europei di Kettlebell lifting, l’atleta della Polisportiva Finale Joshua Viola è campione d’Europa

Finale Ligure. Lo scorso 21-24 ottobre a Falun, in Svezia, si sono tenuti i campionati Europei di Kettlebell lifting, una competizione che consiste nel sollevamento ripetuto dell’attrezzo omonimo, appunto il “kettlebell”, un peso di forma sferica con una maniglia. La vittoria viene assegnata a chi riesce a fare più ripetizioni possibili in 10 minuti. Le gare di kettlebell lifting si distinguono generalmente in tre discipline a seconda del movimento (slancio completo, strappo e biathlon) e due categorie a seconda del peso (24 o 32 kg).

Il finalese Joshua Viola (26 anni), vincitore già di diversi tornei amatori della categoria, è riuscito a stravincere il campionato europeo, questo con ben 75 ripetizioni con 2 pesi da 24 Kg in circa. 9 minuti, a ben 15 ripetizioni di vantaggio dal secondo concorrente, e primo tra i 15 Paesi partecipanti. Joshua ha partecipato per il team WKSF Italia.

L’approccio con la disciplina per l’atleta è iniziato da una normale attività fisica di allenamento personale presso la palestra Only Kettlebell di Varigotti, dove Christian Borghello (esperto della disciplina) ha introdotto lo sport a Viola e lo ha allenato per le competizioni. In passato, Joshua aveva già raggiunto ottime affermazioni in un altro sport, questo vincendo i regionali e partecipando ai nazionali di Karate. La vittoria dell’Europeo consentirà all’atleta di partecipare al torneo mondiale di maggio/giugno 2022.