Savona. Ermano Carrea, ex giocatore e bandiera storica del Savona, ha rassegnato le dimissioni da team manager, scegliendo, per comunicarlo, la diretta video ‘Mixed Zone’, andata in onda domenica sera, su Ivg.it e Genova24.it.

“Mi sono dimesso dall’incarico, che avevo nel Savona Calcio – afferma Carrea – non faccio più parte dello staff societario. Non è successo niente di particolarmente grave – continua l’ex capitano degli striscioni – ho cullato il sogno di ritornare a far parte del Savona, anche se in un ruolo diverso, per la gratitudine , che ho sempre avuto nei confronti di Enzo Grenno, accettando l’opportunità concessami, ma in queste ultime due settimane ci sono le sue dimissioni da presidente, ragion per cui ho ritenuto opportuno mantenere anche un comportamento corretto nei suoi confronti, dimettendomi”.

“Sono sempre stato una persona molto coerente – afferma Carrea – con una precisa etica morale. quando ero giovane usavo molto di più le parole e molto meno i comportamenti, adesso, a 53 anni, anche se mi manca l’Ermanno di trent’anni fa… , che esternava sempre tutto in maniera diretta e genuina, preferisco essere coerente con me stesso, attraverso i comportamenti,”.

“Perciò queste dimissioni non sono nient’altro che il mio modo di essere, di intendere le cose. Ringrazierò per sempre Enzo Grenno per avermi dato questa grande opportunità , ma dal momento che lui ha lasciato la società, ho deciso di andare via senza nessuna polemica”.