Elisoccorso Vigili del fuoco, l’Usb critico sulla convenzione: “Servizio sia garantito tutto l’anno con investimenti su organico, mezzi e manutenzioni”

Liguria. È pronta la bozza per il rinnovo della convezione del servizio di elisoccorso da parte del Corpo dei Vigili del Fuoco, che partirà dal prossimo 1° gennaio e durerà 3 anni, ma l’USB rimane scettico su alcuni punti e chiede adeguati investimenti per risolvere la carenza di personale e garantire l’operatività h24.

“Siamo favorevoli agli accordi tra enti pubblici, soprattutto quando trattano argomenti riguardanti la salute e il soccorso al cittadino e ancor più quando dimostrano, come nel caso di questa convezione, di essere qualitativamente superiori ai providers privati (che svolgono questo servizio), poiché in grado di rispondere alle richieste emergenziali sia di tipo tecniche che sanitarie in qualsiasi ambiente ostile sia marino che terrestre – dicono dal sindacato – USB da molti anni difende questo modello affinché venga adottato su tutto il territorio italiano, 365 gg l’anno, h24 mediante la sinergia con la parte sanitaria, aspetto peculiare quando si parla di elisoccorso”.

“Abbiamo più volte denunciato la grave carenza di risorse umane (circa 50%) in cui versa da anni il Reparto Volo Liguria, queste condizioni precarie non garantiscono sostenibilità e sicurezza soprattutto in previsione dell’apertura di una eventuale seconda base (anche se temporanea) nel territorio spezzino”, sottolineano.

“Ricordiamo – proseguono – che negli ultimi due anni il Reparto Volo Liguria ha vissuto alcune esperienze importanti in termini di incidenti e inconvenienti di volo, che si sono fortunatamente risolti senza gravi conseguenze grazie all’alta professionalità del personale, ma che comunque hanno evidenziato criticità importanti di stress correlato, dovute dal continuo incremento di carichi di lavoro che oramai ricadono su un numero sempre più esiguo di lavoratori”.

E poi aggiungono: “USB non ostacolerà il rinnovo della convenzione a patto che il numero di operatori presenti nelle piante organiche previste siano garantiti 365 giorni all’anno, compreso mezzi e una adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi di servizio”.

Il sindaco, inoltre, chiede al Dipartimento che “il Reparto Volo VVF Liguria riceva i relativi e dovuti investimenti, dato che per anni è stato considerato dalla popolazione, in primis, un servizio di eccellenza dove l’Amministrazione non si è mai sottratta a sponsorizzare tramite i media la loro professionalità, ma mai è riuscita a pianificare investimenti a lungo termine atti a migliorare le condizioni formative e logistiche”.

Altro problema l’operatività h24: “Riteniamo irricevibile una convenzione che nei contenuti non presenta obiettivi utili al raggiungimento operativo del volo notturno, se non in una timida comunicazione riguardante la formazione della stessa e non l’operatività definitiva del nucleo H24”, evidenziano dall’USB.

Ma non solo, secondo il sindacato, criticità riguardano anche l’apertura temporanea di una base a La Spezia: “Riteniamo irricevibile anche questa proposta – affermano -, se non accompagnata da un investimento economico che riporti il nucleo Sommozzatori di La Spezia operativo 365 gg l’anno”.

“La convenzione, se firmata, aprirà scenari molto interessanti per il Corpo Nazionale VVF se lo stesso sarà in grado di gestire con i dovuti investimenti, altrimenti sarà una collaborazione travestita da una semplice operazione di privatizzazione del Soccorso dove, nell’incapacità manageriale del Dipartimento, le aziende già presenti nel territorio saranno ben felici di sostituire il servizio pubblico. Riteniamo opportuno aprire un confronto con il dipartimento e la Regione Liguria al fine di stabilire un corretto percorso finalizzato a valorizzare e migliorare le condizioni lavorative del nucleo e di conseguenza il Soccorso pubblico”, concludono dall’USB.