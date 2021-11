Edilizia scolastica, attesa per i progetti finanziabili con il Pnrr: a Savona al via i sopralluoghi nelle scuole

Savona. Sono partiti gli incontri, organizzati dal vicesindaco Elisa Di Padova, tra Comune e dirigenti scolastici per fare il punto sulla situazione sulla scuola. In particolare, sui quattro istituti comprensivi di Savona, competenza delle amministrazioni locali. Il primo si è tenuto mercoledì 24 novembre. Al centro del confronto il “patto della scuola”, il piedibus e l’edilizia scolastica.

L’intenzione delle parti coinvolte è quella di “condividere gli obiettivi e tracciare una strada comune“, ha spiegato Di Padova. Il tema più caldo riguarda i finanziamenti del Recovery Fund da utilizzare per gli interventi sulle strutture. Dalla prossima settimana ci saranno delle mattinate dedicate ai sopralluoghi negli istituti da parte degli assessori interessati e dai tecnici del Comune.

Sarà compito della task force voluta dalla stessa vicesindaco (composta dagli assessori ai lavori pubblici Lionello Parodi, all’urbanistica Ilaria Becco, all’istruzione Elisa Di Padova, al sociale Riccardo Viaggi e dai dirigenti del Comune Giovanna Maccario e Walter Ziliani) predisporre un cronoprogramma con gli interventi necessari dopo aver fatto una “fotografia” della situazione: i progetti da fare, quelli già redatti ma in attesa di copertura finanziaria e quelli che devono essere realizzati o sono già in corso d’opera. “Questa attività – ha sottolineato il vicesindaco – è finalizzata a essere pronti a intercettare le risorse del Pnrr, che andranno usate entro il 2026″.

“Ripristinerò il patto per la scuola, la conferenza cittadina della scuola, entro Natale con l’intento di programmare e dare vita a una relazione tra scuola e città”, è il progetto di Di Padova. L’amministrazione vuole prendere per mano studenti e famiglie e accompagnarli nella scelta non solo della scuola ma anche di quello che riguarda il tempo libero: “Vogliamo ripristinare le attività di orientamento sia per le medie che per le superiori (a novembre) e prevediamo (a settembre), in concomitanza con l’inizio dell’anno, orientamento per sport e cultura presentando alle famiglie il ventaglio di opportunità che offre la città”.

Nell’ottica della mobilità sostenibile, si valuta una maggiore diffusione del “pedibus” attualmente attivo solo a Santuario e alle scuole XXV aprile: “Vorremmo estendere questo servizio, portarlo inzialmente almeno anche a Legino”.