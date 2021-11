Ecosistema urbano, nel rapporto sulle città green Savona al 48° posto

Savona. Luci e ombre per la Liguria nella della 28ª edizione del rapporto “Ecosistema Urbano” realizzato da Legambiente in collaborazione con “Ambiente Italia” e Il Sole 24 Ore che fotografano le performance green di 105 città capoluogo di provincia nel 2020 in base a diversi indicatori.

Nel 2020 segnato dall’emergenza pandemica, i capoluoghi italiani non migliorano le loro performance ambientali: se è vero, infatti, che il Covid-19 colpisce anzitutto le città, modificandone contorni, regole e indirizzi, le emergenze urbane evidenziate negli anni precedenti rimangono le medesime e riflettono un sostanziale immobilismo nelle politiche improntate alla sostenibilità, seppur con qualche importante eccezione e best practice cui guardare per tracciare la rotta del cambiamento su scala nazionale.

Nella classifica finale la migliore città ligure è La Spezia in 25esima posizione, a seguire Genova (37°), Savona (48°) e infine Imperia fuori dal top cinquanta (54°). Savona perde ancora posizioni: era 46esima nel report dello scorso anno (39esima nel 2019).

Il capoluogo ligure si mette in evidenza nella speciale graduatoria relativa al basso inquinamento, mentre Imperia è terza in tutta Italia per consumi giornalieri pro capite di acqua potabile per uso domestico. Genova e Savona in alto anche per l’offerta e i passeggeri del trasporto pubblico mentre la prima è addirittura al 95esimo posto per la raccolta differenziata, Savona al 88esma posizione.

Interessante la classifica sul tasso di motorizzazione, cioè le auto circolanti ogni 100 abitanti: Genova seconda, la Spezia quarta e Savona al decimo posto.

Tra le note più positive sul fronte ambientale e della qualità dell’aria per la città della Torretta i dati su Pm10 (13esimo posto) e biossido di azoto (16esima posizione).

E Savona è praticamente maglia nera in tutta Italia sugli alberi in aree di proprietà pubblica: peggio tra tutti i capoluoghi di provincia soltanto Udine.