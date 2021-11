Ecco “Ciao Alberto”: il cortometraggio-sequel di “Luca” è in arrivo il 12 novembre

Liguria. Dopo il grande successo di ‘Luca‘, il film d’animazione con le ambientazioni ispirate ai paesaggi e ai borghi liguri, Disney e Pixar rilanciano con il cortometraggio spin-off ‘Ciao Alberto‘, dedicato alla nuova vita di Alberto, il protagonista del film, “adottato” da Massimo.

Il corto è stato presentato nelle scorse ore grazie alla pubblicazione del trailer che riportiamo di seguito: nel film Alberto racconta a Luca la sua nuova vita, tra lavoro e divertimento, con la cattura di grandi quantità di pesci e i soliti pasticci in giro per il paese.

Un nuovo capitolo, quindi, di quella che sembra essere destinata a diventare una saga, per la gioia di bimbi e, soprattutto, dei liguri che a vedere la propria terra così idealmente incantevole gongolano. E questo corto leverà di certo la curiosità lasciata in bocca ai molti che hanno visto il film ‘Luca’, sul come la vita del protagonista potesse procedere nella quotidianità. Nel cortometraggio firmato dalla Pixar e dalla Disney, visibile su Disney+ dal 12 novembre, tutte le curiosità saranno soddisfatte.