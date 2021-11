Eccellenza, Calcio. Parodi segna e fa vincere i suoi: al De Vincenzi finisce 0-1

PIETRA LIGURE 0 vs GENOVA CALCIO 1 (81′ Parodi)

Cielo che non promette tanto bene quanto la partita: Pisano contro Maisano, la qualità di Insolito contro la concretezza di Illardo.

Sesti contro settimi (e con due partite da recuperare) in un campionato che, mai come questo, non dà nulla per scontato.

Ecco le formazioni ufficiali:

Pietra Ligure: Allegri, Corciulo, Pili, Tona, Insolito, Rovere, Genta, Balla, D’Arcangelo, Metalla, Alfano. A disposizione di mister Mario Pisano ci sono: Pastorino, Praino, Barone, Puddu, Battuello, Giglio, Varaldo, Ballone.

Genova Calcio: Dondero, Calvi, Pittalunga, Boero, Capotos, Maisano, Serinelli, Cappannelli, Parodi, Ilardo, Bruzzone. A disposizione di mister Giuseppe Maisano ci sono: Brina, Raggi, Morando, Amedeo, Fossati, Tussellino, Amirante, Davico, Orlando.

Arbitra l’incontro il signor Gabriele Iurino della sezione di Venosa, coadiuvato da Salinelli e Conio della sezione di Genova.

Primo tempo

1′ Partiti! Inizia Pietra-Genova Calcio.

3′ Primo squillo per i padroni di casa! Pescato Insolito al centro dell’area che prova la conclusione al volo: nulla di fatto per il numero 7, che non impatta.

5′ Prova la conclusione da fuori Illardo: para in due tempi Allegri.

7′ TRAVERSA DEL PIETRA! Il cross di Alfano finisce dalle parti di Metalla che impatta e colpisce il montante. Il Pietra c’è.

11′ Spinge forte il Pietra con l’avanzata di Insolito: calcio d’angolo e applausi dalla tribuna.

15′ Accenno di proteste in casa genovese per un contatto giudicato regolare su Illardo in area di rigore.

20′ Primi venti minuti che vedono i padroni di casa leggermente più pericolosi. In sostanza, una partita molto equilibrata.

21′ Ammonito Capparelli per un fallo di mano al limite dell’area sulla ribattuta di una punizione di Alfano: il Pietra ci riproverà da una posizione ancora più invitante.

23′ PIETRA VICINISSIMO AL VANTAGGIO! La punizione di Alfano finisce di pochissimo a lato!

29′ Altre proteste dei genovesi per un presunto tocco di mano: tutto regolare per Iurino.

31′ Ammonito Calvi per un fallo e una susseguente protesta per la decisione arbitrale.

33′ Prima ammonizione tra le file dei locali: a prenderla è Insolito.

35′ Anche Tona si prende il giallo per un intervento falloso a centrocampo.

39′ La corsa di Rovere si prolunga verso il limite dell’area e, il numero 10 pietrese, si accinge a servire Insolito che taglia dentro: il numero 7 cade e guarda subito Iurino, che lo invita a rialzarsi.

45′ L’arbitro ha segnalato 1 minuto di recupero.

46′ Finisce il primo tempo: assoluta parità e partita gradevole al De Vincenzi.

Secondo tempo

1′ Inizia la ripresa!

7′ Ammonito Corciulo per un fallo a centrocampo.

8′ Spinge forte il Pietra Ligure: vuole il vantaggio.

9′ Parata di Dondero che manda la palla in calcio d’angolo. Occasione importante dalla bandierina.

12′ Boero interrompe la corsa di Insolito verso la porta e si becca il cartellino giallo.

14′ Maisano effettua il suo primo cambio: dentro Amirante, fuori Ilardo.

16′ Esce immediatamente Amirante a causa di un risentimento: al suo posto c’è Orlando.

18′ Occasione per i genovesi con la alla che arriva dalle parti di Calvi che calcia di contro balzo: bravo Allegri a farsi trovare pronto e bloccare.

22′ Pietra spinto sulle ali dell’entusiasmo: già due ottime occasioni per trovare la rete del vantaggio

23′ Doppio cambio per un Maisano scatenato: entrano Amedeo e Davico per Calvi e Cappannelli.

25′ Risponde Pisano effettuando la sua prima sostituzione; esce Tona per lasciare il posto a Puddu.

29′ Altro cambio per il Pietra: entra Varaldo per D’Arcangelo.

33′ Arriva il giallo anche per il neo entrato Davico.

35′ Terza sostituzione per il Pietra: lascia il campo Insolito per Battuello.

37′ PARODI! IL VANTAGGIO DEL GENOVA CALCIO! Calcio d’angolo battuto dentro con una ribattuta verso il numero 9 biancorosso: nulla da fare per Allegri, genovesi in vantaggio.

39′ Pietra vicinissimo al pareggio con Rovere! Il capitano pietrese si accentra e calcia verso la porta: pallone di poco a lato e brividi per la difesa genovese.

43′ Ci riprova Rovere: para Dondero e si accascia a terra.

44′ Panchina e giocatori furenti per un intervento molto discutibile in area di rigore genovese. Sia per arbitro e guardalinee non c’è nulla, scatenando l’ira del Pietra.

45′ Saranno 4 i minuti di recupero.

47′ Ci prova Puddu da fuori: pallone alto sopra la traversa.

47′ Ultimo cambio per Maisano: entra Tusellino per l’autore del gol, Parodi.

49′ Finisce qua al De Vincenzi: a spuntarla è il Genova Calcio grazie al gol di Parodi.