Eccellenza: Albenga batte Cairese 2 a 0 con un goal per tempo

ALBENGA 2 (12′ Virga rig, 50′ Graziani T) – CAIRESE 0

49′ Triplice fischio. Vince l’Albenga.

48′ Punizione di Pastorino che si impenna dopo la deviazione della barriera. Ventrice è parso in controllo.

46′ Lupo crossa basso. Di Bella calcia ma colpisce un avversario. Angolo. Quattro i minuti di recupero.

45′ Buone notizie: mister Lupo torna in campo.

43′ Durante si accentra e calcia dritto in porta. Conclusione centrale, para Ventrice.

41′ Thomas Graziani lascia il posto a Di Bella nelle fila dei bianconeri.

38′ Albenga ancora pericoloso da rimessa laterale. Ancora Sancinito più lesto di tutti a inserirsi. Colpo di testa che si stampa sulla traversa.

37′ Son saltati gli schemi: squadre lunghe e frequenti ribaltamento di fronte.

32′ Gran combinazione Lupo-Sancinito. Col secondo che dopo aver dato ha ricevuto dalla punta e ha scavalcato Moraglio con un tocco che però non è riuscito a indirizzare nello specchio.

31′ Saviozzi out. Entra Prato, difensore centrale di ruolo impiegato, vista l’emergenza (out Poggi e Picentini) a giocare davanti.

27′ Cairese vicino al goal, Gaggero serve Pastorino. Tiro sul palo alla destra di Ventrice che impatta sul palo. Saviozzi per poco non riesce a ribattere a rete. Nell’Albenga, Ruffo rileva Jebbar.

25′ Dentro Lupo per Campelli, protagonista dell’episodio del rigore.

23′ Fallo dura di Gargiulo su Saviozzi sanzionato con l’ammonizione.

21′ Graziani G protagonista di un bello slalom, ma viene poi fermato dalla difesa avversaria.

17′ Mister Lupo esce dal campo camminando accompagnato dal medico sociale dell’Albenga e viene salutato dagli applausi del pubblico.

16′ Gioco fermo. Mister Lupo si è sentito male in panchina. La Cairese manda in campo Moretti F al posto di Colombo.

12′ Durante crossa. Boveri prova la rovesciata ostacolato da un avversario. La Cairese reclama un calcio di rigore.

10′ Bella discesa di Pastorino sulla destra. Palla in mezzo per Saviozzi che non riesce ad anticipare Ventrice.

9′ Giallo anche per Virga.

7′ Piana prova l’incursione centrale. Basso lo atterra e rimedia il giallo.

5′ Raddoppio Albenga! Thomas Graziani beneficia di una scarico appena dentro l’area trova la stoccata vincente.

4′ In fase difensiva Berretta si abbassa e segue a uomo Sancinito.

1′ Si riparte. Out Franzino nella Cairese, dentro Gaggero. Cambio di uomo a cui corrisponde un cambio di modulo. La Cairese passa al 4-4-2, con Berretta a sostegno di Saviozzi.

Secondo tempo

46′ Boveri ferma Graziani T e viene ammonito.

45′ L’arbitro opta per due minuti di recupero.

41′ Schema da corner dell’Albenga con tutti i giocatori che partono dal fondo lato secondo palo. Bravo Moraglio a respingere un tentativo di ribattuta. Altrettanto bravo sul seguente corner a parare il rasoterra di Carballo. Espulso un dirigente della panchina dell’Albenga. Giallo anche per mister Lupo.

39′ Jebbar entra duro su Franzino in scivolata, ammonito.

32′ Grandoni scodella bene per Berretta in area, che prolunga di testa per Pastorino. Provvidenziale l’uscita di Ventrice che col corpo si oppone alla minaccia.

31′ Poco dopo, ci prova Campelli dalla distanza, conclusione troppo fuori misura per impensierire Moraglio.

30′ Albenga a un soffio dal raddoppio, rimessa laterale battuta in area dalla destra. Sancinito si avventa sul pallone e calcia bene il classico rigore in movimento. Palla sul fondo a fil di palo.

26′ Gran lancio di Piana per Franzino, che mette bene in mezzo per Saviozzi. La difesa dell’Albenga è attenta e non lascia calciare la punta gialloblù facendo scorrere la sfera sul fondo.

17′ Bel cross dalla sinistra di Durante per Pastorino, traversone alto di poco che il trequartista valligiano non riesce a impattare.

16′ Albenga maggiormente pericoloso. La Cairese fa fatica a tenere palla e a portarsi a ridosso dell’area bianconera.

15′ Colombo serve Moraglio al limite dell’area ma l’Albenga alza il pressing e per poco non approfitta dell’errore dei gialloblù.

12′ Palla da una parte e Moraglio dall’altra. Virga è freddo dagli undici metri e porta avanti i suoi.

11′ Rigore per l’Albenga, i due Graziani e Campelli dialogano in area. Alla fine Campelli prova il dribbling e viene atterrato. L’arbitro indica il dischetto.

8′ Graziani G si inserisce pericolosamente in area. Bravo Doffo a chiudere mettendo in angolo.

5′ Sugli sviluppi della punizione messa in mezzo da Sancinito, Basso calcia trovando l’opposizione di Doffo. Tiepide proteste dei padroni di casa che reclamavano un tocco di mano.

4′ Giallo per Colombo, fallo su Graziani T. La Cairese ha iniziato in attacco. L’Albenga si è fatto vedere in avanti in occasione di un’uscita sbagliata della Cairese. Nessun tiro in porta.

1′ Si parte: tre difensori quattro centrocampisti e tris d’attacco mobile con Saviozzi – Berretta – Pastorino. 4-4-2 per l’Albenga.

Solo qualche nube sparsa sull’Annibale Riva, vento appena accennato, temperatura ideale per giocare a calcio. La direzione di gara è affidata a Noce di Genova, coadiuvato da Troina e Nouredinne di Genova.

Albenga: 1 Vernice, 4 Sancinito, 5 Rudi, 9 Carballo, 19 Basso, 20 Gargiulo, 23 Campelli, 24 Graziani G, 25 Graziani T, 26 Jebbar, 28 Virga. A disposizione: 22Luppi, 2 Barisone, 3 Patrucco, 7 Lupo, 11 Di Bella, 14 Gibilaro, 15 Natella, 16 Belvedere, 21 Ruffo. Allenatore: Lupo.

Cairese: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Franzino (Bablyuk) , 4 Boveri, 5 Doffo, 6 Durante, 7 Grandoni, 8 Piana, 9 Berretta, 10 Pastorino, 11 Saviozzi. A disposizione: 12 Calizzano, 13 Turco, 14 Prato, 15 Brignone, 16 Moretti F, 17 Moretti L, 18 Briano, 19 Tamburello, 20 Gaggero. Allenatore: Alessi.