Eccellenza “A”, Varazze e Albenga si dividono la posta in palio: 1-1 all’Olmo-Ferro

Risultato: Varazze 1-1 Albenga (1’ Patrone, 8’ Rig. Saiu)

Celle Ligure. Oggi allo stadio Olmo-Ferro va in scena una delle gare valide per la 10ª giornata del campionato di Eccellenza (Girone A). Pronte a scadere in campo vi sono Varazze e Albenga, due formazioni vogliose di riscattarsi successivamente ad un periodo scandito da svariati alti e bassi. È dunque facilmente intuibile l’importanza di questo match, cruciale soprattutto per la classifica di entrambe le squadre.

I padroni di casa guidati da mister Mazzocchi per strappare i tre punti si schierano con Faggiano, Rossi, P. Cavallone (C), Patrone, Andreoni, Bottino, Filippone, Caruso, Tracanna, Iardella e Damonte.

A disposizione ci sono Parodi, Severi, Daudo, Bettella, Aiello, Valle, G. Cavallone, Petrone e Farci.

Gli ospiti allenati da Alessandro Lupo hanno invece risposto con Vernice, Barisone, Sancinito (C), Rudi, Lupo, Dagnino, Saiu, Di Bella, Basso, Campelli e G. Graziani.

In panchina si accomodano Scalvini, Patrucco, Calcagno, Carballo, Gibilaro, Natella, Belvedere, T. Graziani e Jebbar.

Alle 15:01 l’arbitro comanda l’inizio della sfida con i locali che immediatamente tentano di impensierire la ben posizionata retroguardia ospite.

Al 1’ pronti via e, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, si sblocca la sfida. Damonte pesca su azione da corner l’ottimo Tracanna che, spizzando sul secondo palo, trova Patrone il quale da due passi non può sbagliare: è 1-0 Varazze all’Olmo-Ferro! Al 7’ si scuotono gli ingauni conquistando un prezioso calcio di rigore. Dagnino raccoglie il cross di Campelli e, concludendo verso la porta, trova la deviazione con il braccio da parte di Rossi (ammonito): nessun dubbio per l’arbitro, Saiu sul dischetto All’8’ è parità all’Olmo-Ferro. Il numero 10 ospite dagli 11 metri non sbaglia trasformando il penalty con un siluro: 1-1 il risultato! Al 12’ Sancinito trova una traiettoria velenosa da corner, ma Faggiano riesce a tenere lì il pallone facendo poi ripartire l’azione dei suoi Al 16’ l’arbitro estrae un cartellino giallo all’indirizzo di Basso Al 22’ arriva il primo cambio del match: mister Lupo richiama in panchina l’acciaccato Saiu (protagonista di un’ottima gara fin qui) lanciando al suo posto Carballo Al 26’ gli ospiti optano per cambiare nuovamente qualcosa: dentro T. Graziani al posto di Di Bella

Al 28′ rischia grosso la difesa del Varazze. Un retropassaggio errato rischia di diventare fatale per Faggiano il quale però, complice anche la conclusione poco convinta di Carballo, riesce a salvare i suoi: che brivido per i nerazzurri!

Al 29’ sono ancora gli ingauni a rendersi protagonisti con il colpo di testa di Lupo, un tentativo che però si spegne sul fondo.

Al 30′ il direttore di gara si trova costretto ad ammonire anche il neo entrato T. Graziani: secondo giallo tra le file dell’Albenga

Al 31’ Carballo prova ad indirizzare uno splendido suggerimento di Sancinito, tuttavia Faggiano controlla senza problemi

Al 40’ torna a rendersi pericoloso il Varazze. Tracanna in campo aperto prova a colpire l’attenta difesa ospite, ma la sua conclusione viene murata dall’ultimo baluardo dell’Albenga

Al 43’ ci prova anche Barisone, tuttavia il suo sinistro viene rimpallato in corner

Al 45′ P. Cavallone trova l’attenta risposta di Vernice sulla sua splendida rasoiata dal limite: che occasione per il Varazze!

Termina così 1-1 una prima frazione davvero frizzante, un primo parziale scandito da fasi ricche di occasioni alternate con altre meno emozionanti. L’impressione è che serva un episodio per spezzare l’equilibrio, un’eventualità attesa nei secondi 45’

Alle 15:59 prende il via il secondo tempo con l’Albenga immediatamente volto alla propensione offensiva. T. Graziani e Carballo le novità rispetto all’undici iniziale tra le file degli ospiti, confermati gli stessi interpreti invece da mister Mazzocchi.

Al 2’ pronti via e questa volta sono gli ospiti a sfiorare il vantaggio, tuttavia la sfortunata deviazione di Andreoni accarezza soltanto la parte alta della traversa: clamorosa occasione per la formazione guidata da mister Lupo!

Al 7’ Iardella da fuori impensierisce Vernice il quale però blocca in due tempi: che brivido per l’Albenga!

All’11’ il Varazze mette la testa avanti grazie all’incursione in area di un ottimo Tracanna splendidamente imbeccato da Filippone, tuttavia l’arbitro annulla tutto per una posizione di offside

Al 19’ clamorosa occasione per l’Albenga. Thomas Graziani incrocia dopo un’ottima progressione, ma il suo tentativo termina di poco largo

Al 23’ Filippone compie un intervento che il direttore di gara sceglie di sanzionare: cartellino giallo per lui

Al 24’ Gabriel Graziani tenta di trasformare in oro un ottimo cross di Sancinito, tuttavia il suo tentativo termina a lato

Al 28’ Iardella prova a pescare il secondo palo successivamente ad una splendida azione personale, ma la sua conclusione non trova la fortuna sperata: che brivido per l’Albenga!

Al 30’ Dagnino spende il fallo tattico: cartellino giallo anche per lui

Al 32’ mister Lupo opta per cambiare qualcosa: dentro Jebbar, fuori T. Graziani

Al 36’ Lupo lanciato verso la porta prova a superare Faggiano con uno splendido pallonetto, tuttavia l’estremo difensore avversario riesce ad opporsi con una parata da applausi

Al 39’ anche i locali optano per due sostituzioni: Bettella e Aiello prelevano gli ottimo Iardella e Filippone

Al 45’ Lupo da due passi ha l’occasione per far esultare i suoi, tuttavia Faggiano salva ancora una volta i suoi ritrovandosi il pallone tra le braccia

L’arbitro comanda 4 minuti di recupero

Al 45’+2 mister Mazzocchi opta per cambiare qualcosa: dentro Farci, fuori uno stremato Damonte

Al 45’+3 anche Bettella si iscrive alla lista dei cattivi

Termina così 1-1 senza ulteriori emozioni un match davvero avvincente, una sfida che però non aiuta le due squadre per quanto riguarda il discorso relativo alla classifica.