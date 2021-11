E’ stato acquistato a Pietra Ligure uno dei biglietti fortunati della Lotteria Italia

Pietra Ligure. La Dea bendata fa capolino a Pietra Ligure, dove un giocatore fortunato è riuscito a vincere dieci mila euro grazie all’estrazione giornaliera della Lotteria Italia abbinata alla trasmissione “Soliti ignoti – Il ritorno”.

Questa sera nell’atteso momento dedicato al concorso nazionale, Amadeus, durante la puntata in onda come di consueto su Rai Uno dopo il telegiornale delle 20, ha letto la combinazione vincente di un biglietto acquistato nel ponente ligure.

Un colpo di fortuna gradito per un gruzzoletto ambito da molti, che porta ogni giorno la stessa cifra in attesa della serata finale del 6 gennaio quando, per la Lotteria Italia, verranno estratti i premi di prima categoria.